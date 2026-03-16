Новый козырь Киева: как конфликт на Ближнем Востоке усилил позиции Украины - Time

Украинский опыт борьбы с "Шахедами" стал востребованным на Ближнем Востоке.

Антидроновый опыт Украины стал ключевым на фоне атак Ирана / Коллаж: Главред, фото: 208 Зенитная ракетная Херсонская бригада, ОП

Главные тезисы:

Массовые атаки Ирана резко повысили мировой интерес к украинскому опыту борьбы с дронами

Украинские специалисты разработали эффективные антидроновые технологии

Официально Вашингтон публично преуменьшает роль украинской помощи в ближневосточном конфликте

Война в Иране создала для Украины и президента Владимира Зеленского новые дипломатические и экономические возможности. Это происходит в момент, когда ситуация на фронте остается сложной, а США продолжают давить на Киев с целью заключения мирного соглашения с Россией.

Как пишет издание Time, еще около года назад президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме резко критиковал Владимира Зеленского, заявляя, что у него "нет козырей" в переговорах. Однако сейчас положение украинского лидера, вероятно, стало более выгодным.

Ситуация изменилась после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Массовые атаки Ирана ракетами и ударными беспилотниками резко повысили интерес к украинским технологиям противодействия дронам.

Даже страны Персидского залива, имеющие современные системы противоракетной обороны, такие как Patriot, сталкиваются с трудностями при отражении массовых атак иранских дронов типа "Шахед".

В течение нескольких лет Россия, являющаяся союзницей Ирана, активно применяет такие беспилотники против Украины. В ответ украинские специалисты разработали различные средства борьбы с ними для защиты городов и инфраструктуры. Этот опыт привел к быстрому развитию украинских технологий противодействия беспилотникам.

Украина также сотрудничала с американскими коллегами по этим технологиям. Результатом стало создание дронов Merops от американской оборонной компании при поддержке экс-гендиректора Google Эрика Шмидта, которые изготовили по рекомендациям и советам украинских военных и экспертов. Недавно США отправили на Ближний Восток около 10 тысяч именно этих дронов Merops, чтобы противодействовать "Шахедам".

Издание отмечает, что США публично преуменьшают необходимость помощи Украины в войне на Ближнем Востоке, несмотря на рост международного интереса к украинским технологиям. Глава Белого дома Дональд Трамп недавно отверг украинскую помощь в одном из интервью, несмотря на заявления украинских чиновников о том, что США изучали потенциальное сотрудничество по этой антидроновой технологии.

Владимир Зеленский опроверг эти данные в воскресенье, 15 марта, в комментарии CNN. Он отметил, что украинские учреждения уже получили соответствующие запросы и отреагировали на них.

Как писал Главред, председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

"Предоставляя израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, неудачная Украина фактически втянулась в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – отметил Азизи.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными. Он отметил, что иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя России дроны и технологии для агрессии против Украины.

"В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН. Это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс", — добавил он.

Отметим также, что мирный процесс между Украиной и Россией при посредничестве США сейчас находится в тупике. Вашингтон сосредоточился на конфликте с Ираном, что привело к задержкам в переговорах и поставках критически важного вооружения для ВСУ, пишет Financial Times.

Об источнике: Time Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.

