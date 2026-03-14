"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

Украина превратила свою территорию в законную цель для Ирана, заявили в Тегеране.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-vtyanulas-v-voynu-iran-prigrozil-kievu-udarami-10748942.html Ссылка скопирована

Иран пригрозил Киеву ударами



Иран пригрозил Украине ударами из-за предполагаемой помощи Израилю

Украина пока не комментирует эти угрозы

Председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана. Пост с угрозами Ибрагим Азизи обнародовал на платформе Х.

"Предоставляя израильскому режиму поддержку с помощью беспилотников, неудачная Украина фактически втянулась в войну и, согласно статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", – отметил Азизи. видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Это заявление в соцсети иранский высокопоставленный чиновник сделал сегодня, 14 марта. Аналогичное заявление он продублировал в интервью Iran International.

"Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию Украины, в соответствии с Уставом ООН, законной и обоснованной целью для Исламской Республики", – заявил Азизи.

Украина пока не комментирует эти угрозы.

Стоит отметить, что накануне президент Владимир Зеленский подтвердил, что Соединенные Штаты и страны Персидского залива обратились к Украине за помощью в противодействии иранским дронам. Главы государства добавил, что Киев готов оказать экспертную помощь и поделиться опытом военных.

Как сообщал Главред, Румыния потенциально может стать участником военного противостояния на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты обратились к Бухаресту с просьбой разместить дополнительные силы и авиацию на одной из авиабаз на востоке страны для дальнейшего возможного использования в операции против Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

В то же время советники Дональда Трампа рекомендуют ему разработать стратегию выхода из конфликта с Ираном. Это происходит на фоне роста цен на нефть и опасений, что затяжная война может иметь негативные политические последствия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред