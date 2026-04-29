Как покрасить потолок без брызг: хитрость, которая избавит от грязи и подтеков

Дешевый лайфхак спасет от капель краски при ремонте и сэкономить время на уборке.

Как защитить лицо, одежду и пол при покраске потолка: простой лайфхак

Кратко:

При покраске потолка главная проблема — капли и брызги краски

Эксперты советуют создать защитный барьер

Лайфхак помогает сократить время на уборку после ремонта

Покраска потолка — это довольно грязная работа. Однако простой трюк поможет сделать так, чтобы краска не капала на лицо, одежду и пол.

Как пишет Martha Stewart, при покраске потолков подтеки — самая большая проблема, решить которую можно с помощью простой бумажной тарелки. Эксперты в вопросах ремонта советуют использовать ее в качестве импровизированной защиты.

Как покрасить потолок без брызг

Проткните ручку валика через центр обычной бумажной тарелки и просуньте её под головку валика.

Пластина действует как барьер, задерживая капли до того, как они упадут.

К слову, можно использовать не только бумажную тарелку, но и, например, обрезанную пластиковую баклажку от воды.

"Физика здесь проста. Краска естественным образом стекает вниз под действием гравитации, поэтому размещение подложки непосредственно под валиком перехватывает эти капли до того, как они станут проблемой", - говорит эксперт по искусству Джесси Брукс.

Этот простой защитный экран не только защитит вас и вашу одежду от нежелательных брызг, но и уменьшит необходимость в напольных покрытиях и сократит уборку после завершения работы.

Благодаря отсутствию риска разбрызгивания краски, вы можете больше сосредоточиться на технике покраски и выполняемой задаче.

Как покрасить потолок валиком без разводов

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

