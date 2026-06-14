Рейтинги Путина катятся вниз: Зеленский показал секретные документы из Кремля

Главное из заявлений Зеленского:
- Украина предлагает договориться о достойном мире
- Не исключено, что мир от имени РФ будет заключать уже не Путин
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что внутренняя ситуация в РФ "должна убеждать" россиян в том, что необходимо завершить войну.
Как подчеркнул он в Telegram, "Украина предлагает договориться о достойном мире", или мир "придется заключать уже с кем-то другим из России".
Президент сообщил о докладах спецслужб относительно результатов работы по оценке внутренней ситуации в России и получению документов, которые попадают на стол главе России.
"Мы понимаем, что Путину редко приносят полностью правдивую информацию без прикрас. Но даже то, что он видит в документах, которые к нему попадают, все же позволяет сделать выводы. В частности, так называемые прогнозные показатели недовольства россиян Путиным будут неуклонно расти, и его уже сейчас начали приучать к мысли, что рост недовольства не удастся остановить, и этот показатель "не выйдет на плато" до сентября, когда в России запланированы парламентские выборы", – написал Зеленский.
По его словам, в отношении показателя поддержки правящей партии России фиксируется устойчивая тенденция к падению, что означает необходимость значительно более масштабных фальсификаций. "Сообщают также и о существенном росте протестных настроений в российских регионах. Считаем, что в этих отчетах еще и не учтены потенциальные события июня, июля и августа, которые не могут не повлиять на ситуацию в России дополнительно", – отметил президент.
Он подчеркнул, что "вполне справедливое давление на Россию из-за этой войны будет продолжаться и усиливаться, и не только наше давление, поэтому к сентябрю Путин выйдет с гораздо худшими показателями".
"К сожалению, на все публичные и непубличные предложения мира, которые были нами сделаны, прозвучали только слова о продолжении его войны. Внутренняя российская ситуация должна убеждать в обратном: в том, что мир нужен. Украина предлагает договариваться о достойном мире. Очевидно, тенденции не изменятся, и со временем это может означать, что соглашение придется заключать уже с кем-то другим из России – с тем, кто не будет закрываться от реальности", – подытожил Зеленский.
Эксперт рассказал, когда может появиться шанс для мирного диалога
Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, перспективы переговоров между Киевом и Москвой во многом зависят от развития ситуации на фронте в ближайшие месяцы.
По мнению эксперта, если сторонам не удастся перейти к полноценному переговорному процессу в ближайшее время, следующего благоприятного момента, вероятно, придется ждать до завершения весенне-летней военной кампании российских войск.
Чаленко также допускает, что новое окно возможностей может открыться осенью. Он связывает это с возможной активизацией дипломатических усилий со стороны Дональд Трамп на фоне подготовки к выборам в Конгресс США.
Если же политических предпосылок для диалога не возникнет, эксперт не исключает, что переговорный процесс может быть отложен на более поздний срок, а реальные подвижки появятся лишь весной следующего года.
Переговоры о мире - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву 9 мая передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.
Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.
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Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
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