Украина потеряла истребитель F-16 из-за нештатной ситуации — что известно

Военно-воздушные силы ВСУ сообщили о потере связи с истребителем F-16.

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Украина потеряла F-16 во время боевого задания / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Что известно:

Во время боевого задания с истребителем F-16 потеряли связь

Самолет выполнял миссию по перехвату воздушных целей противника

Пилот катапультировался, его доставили в медицинское учреждение

В среду, 29 июля, Воздушные силы Вооруженных сил Украины потеряли связь с истребителем F-16. Самолет выполнял боевое задание на одном из направлений фронта. Об этом сообщили Воздушные силы.

Как сообщили в Воздушных силах, пилот выполнял задачу по перехвату воздушных целей противника. После возникновения нештатной ситуации он успешно покинул самолет.

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"По предварительным данным, на борту самолета произошла нештатная ситуация, пилот был вынужден катапультироваться. В настоящее время пилот находится в полной безопасности, его успешно эвакуировали и доставили в медицинское учреждение для обследования и диагностики", - говорится в сообщении.

На месте падения истребителя работают эксперты и правоохранители. По официальной информации, жертв среди гражданского населения и разрушений нет. Причины инцидента устанавливаются.

F-16 / Инфографика: Главред

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Как ранее сообщал Главред, министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о передаче семи F-16 Украине. Франкен уточнил, что семь истребителей F-16 в этом году будут включены в пакет помощи.

Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев сообщил о заключении соглашения о поставке истребителей. Он отметил, что поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в установленные сроки. Согласно соглашению, поставки начнутся в начале 2029 года и будут профинансированы за счет кредита ЕС.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил о первом зафиксированном случае воздушного боя с участием F-16. Он подчеркнул, что первый воздушный бой завершился уничтожением российского истребителя.

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Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путём объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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