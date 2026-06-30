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Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей Gripen

Алексей Тесля
30 июня 2026, 22:11
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Поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года, а закупка будет профинансирована за счет кредита ЕС.
Мощное усиление авиации: Украина договорилась о поставке 16 истребителей Gripen
В ОП сообщили подробности передачи Украине самолетов Gripen / Колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, скріншот з відео

Главное:

  • Поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года
  • Украина также получит оборудование для самолетов и техническую помощь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, в ходе которой страны заключили соглашение о закупке 16 истребителей Gripen E.

"В присутствии главы государства и министров обороны Украины и Швеции документ подписали заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и генеральный директор Администрации оборонных материалов Швеции Микаэль Гранхольм", – говорится в сообщении пресс-служба президента Украины

видео дня

Как отмечается, поставки 16 самолетов Gripen E начнутся в начале 2029 года. Закупка будет профинансирована за счет кредита Евросоюза и при поддержке Великобритании.

"Согласно соглашению, Украина также получит оборудование для самолетов, техническую помощь и поддержку в вопросах логистики. В Швеции уже проходит обучение украинских пилотов и технического персонала", – говорится в сообщении.

Кроме того, в начале 2027 года Украина получит первые 16 истребителей Gripen в качестве военной помощи от Швеции.

Глава государства поблагодарил шведскую сторону за реализацию договоренностей о поставках истребителей Gripen, которые были достигнуты во время его встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в мае.

Министр обороны Швеции отметил, что решение о поставке самолетов Gripen – переломный момент для концепции украинских Воздушных сил.

В ходе встречи обсудили дальнейшее укрепление украинской боевой авиации и противовоздушной обороны, в частности речь шла об участии Швеции в программе PURL и новых взносах в нее, а также о работе над развитием европейской антибаллистики.

Смотрите видео - детали важной встречи:

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/ Скриншот

В ВС оценили перспективы получения истребителей Gripen

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что шведские истребители JAS 39 Gripen хорошо соответствуют задачам украинской авиации. По его словам, по ряду технических характеристик эти самолеты способны конкурировать с американскими F-35 и даже превосходить их по отдельным параметрам.

Игнат отметил, что первоначально получение Gripen рассматривалось как долгосрочная перспектива до 2035 года. Однако благодаря работе военных и проведенной подготовке этот процесс удалось существенно ускорить.

Кроме того, он сообщил, что украинские пилоты уже совершили ознакомительные полеты в Швеции и получили опыт управления этими истребителями. По словам Игната, одним из ключевых преимуществ Gripen является его экономичность: самолет требует меньших затрат как при эксплуатации, так и при техническом обслуживании.

инфографика gripen грипен
/ Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский встретился в Швеции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном на заводе оборонной компании Saab в Линчепинге. Стороны обсудили крупную оборонную экспортную сделку.

Как сообщалось, истребители JAS 39 Gripen отвечают потребностям Воздушных сил Украины и в ряде параметров превосходят американские F-35, заявил начальник управления по коммуникациям Воздушных сил Юрий Игнат.

Напомним, что Украина закупит у Швеции от 100 до 150 новейших многоцелевых истребителей Gripen. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подписали соглашение о намерениях по поставке этих самолетов.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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