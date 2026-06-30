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Годами работал на РФ: В Киеве задержали "эксминистра энергетики Крыма"

Инна Ковенько
30 июня 2026, 14:48
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После аннексии Крыма в 2014 году фигурант получил гражданство РФ и предложил оккупантам свою помощь.
У Києві затримали окупаційного
В Киеве задержали оккупационного "министра энергетики Крыма" / Коллаж: Главред, фото: СБУ

Главное:

  • СБУ задержала оккупационного "эксминистра" энергетики Крыма
  • После оккупации Крыма фигурант оформил российское гражданство и помогал оккупантам
  • Задержан фигурант в Киеве, куда он приехал для решения личных дел

Во вторник, 30 июня, Служба безопасности Украины задержала бывшего оккупационного "министра энергетики Крыма" в Киеве.

Его подозревают в сотрудничестве с РФ и содействии установлению контроля над энергетической инфраструктурой полуострова, сообщают в СБУ.

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В СБУ не называют фамилию задержанного. В то же время, по данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.

По данным ведомства, фактически сразу после аннексии Крыма в 2014 году он получил российское гражданство и предложил оккупантам свою помощь. Впоследствии его назначили так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".

Отмечается, что, находясь на этой должности, фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова.

Речь идет, в частности, о:

  • Симферопольскую и Севастопольскую теплоэлектроцентрали,
  • Таврическую ТЭС,
  • сеть солнечных и ветровых электростанций,
  • газопроводы и газокомпрессорные станции,
  • нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.
В Киеве задержали оккупационного
В Киеве задержали оккупационного "министра энергетики Крыма" / Фото: СБУ

Кроме того, по версии следствия, в течение двух лет после назначения фигурант занимался интеграцией и "перерегистрацией" крымских энергоактивов в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, после завершения работы в оккупационном правительстве он продолжил действовать в интересах Кремля и возглавлял несколько компаний добывающей промышленности.

Правоохранители задержали фигуранта в Киеве, куда он прибыл для решения личных дел.

В ходе обысков у него были изъяты:

  • российские паспорта,
  • банковские карты,
  • документы, подтверждающие сотрудничество с РФ.
В Киеве задержали оккупационного
В Киеве задержали оккупационного "министра энергетики Крыма" / Фото: СБУ

Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей без возможности внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание агентов РФ - новости по теме

Как ранее писал Главред, впервые в Украине по материалам СБУ действующий судья получила 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества за работу на ФСБ России. Председатель местного районного суда "сливала" координаты Сил обороны на юге Украины.

Напомним, правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб на стадии подготовки к убийству одного из должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины. "Целью" мог стать представитель разведки Андрей Юсов.

Кроме того, в апреле российские оккупанты едва не убили украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш". Россияне запустили по нему четыре реактивных "Шахеда". Один управляемый беспилотник смог долететь и врезался прямо в стену дома, разрушив его.

Читайте больше новостей:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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