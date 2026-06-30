Годами работал на РФ: В Киеве задержали "эксминистра энергетики Крыма"

Главное:
- СБУ задержала оккупационного "эксминистра" энергетики Крыма
- После оккупации Крыма фигурант оформил российское гражданство и помогал оккупантам
- Задержан фигурант в Киеве, куда он приехал для решения личных дел
Во вторник, 30 июня, Служба безопасности Украины задержала бывшего оккупационного "министра энергетики Крыма" в Киеве.
Его подозревают в сотрудничестве с РФ и содействии установлению контроля над энергетической инфраструктурой полуострова, сообщают в СБУ.
В СБУ не называют фамилию задержанного. В то же время, по данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет о Колобове Сергее Ивановиче.
По данным ведомства, фактически сразу после аннексии Крыма в 2014 году он получил российское гражданство и предложил оккупантам свою помощь. Впоследствии его назначили так называемым "министром топлива и энергетики Республики Крым".
Отмечается, что, находясь на этой должности, фигурант помогал оккупационной администрации РФ устанавливать контроль над стратегически важной энергетической инфраструктурой полуострова.
Речь идет, в частности, о:
- Симферопольскую и Севастопольскую теплоэлектроцентрали,
- Таврическую ТЭС,
- сеть солнечных и ветровых электростанций,
- газопроводы и газокомпрессорные станции,
- нефтебазы и нефтетерминалы в Керчи и Феодосии.
Кроме того, по версии следствия, в течение двух лет после назначения фигурант занимался интеграцией и "перерегистрацией" крымских энергоактивов в соответствии с российским законодательством.
Кроме того, после завершения работы в оккупационном правительстве он продолжил действовать в интересах Кремля и возглавлял несколько компаний добывающей промышленности.
Правоохранители задержали фигуранта в Киеве, куда он прибыл для решения личных дел.
В ходе обысков у него были изъяты:
- российские паспорта,
- банковские карты,
- документы, подтверждающие сотрудничество с РФ.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в государственной измене по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей без возможности внесения залога, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Напомним, правоохранители разоблачили и задержали наемника российских спецслужб на стадии подготовки к убийству одного из должностных лиц Главного управления разведки Минобороны Украины. "Целью" мог стать представитель разведки Андрей Юсов.
Кроме того, в апреле российские оккупанты едва не убили украинского специалиста в области военных радиотехнологий и советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш". Россияне запустили по нему четыре реактивных "Шахеда". Один управляемый беспилотник смог долететь и врезался прямо в стену дома, разрушив его.
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Об источнике: СБУ
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