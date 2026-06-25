Россия атаковала мессенджеры политиков и военных в Украине, Европе и США — СБУ

СБУ отмечает рост киберугроз и призывает соблюдать правила цифровой гигиены.

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Хакеры из РФ атаковали высокопоставленных чиновников по всему миру / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Кратко:

Спецслужбы РФ атаковали мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США

Цель атак — доступ к конфиденциальной информации и похищение персональных данных

Атаки направлены также на личные аккаунты обычных пользователей

Российские спецслужбы систематически осуществляли кибератаки, направленные на мессенджеры чиновников в Украине, Европе и США. Россияне пытались получить доступ к конфиденциальной информации, а также похитить персональные данные. Об этом сообщили в СБУ.

По данным СБУ, кибератаки были направлены на должностных лиц, военных, политиков и общественных активистов. Основной целью таких атак является получение конфиденциальной информации военного, политического и экономического характера, а также похищение персональных данных пользователей.

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Как установили специалисты, российские хакерские группировки применяют различные методы взлома. Наиболее распространенной схемой является фишинг — рассылка SMS или сообщений, маскирующихся под официальные уведомления "службы поддержки" мессенджеров или технических ботов.

Такие сообщения часто отправляются в утренние часы, когда пользователи менее внимательны. В сообщениях злоумышленники пытаются выманить пароли, коды подтверждения или другие данные доступа к аккаунтам.

"Российские спецслужбы и связанные с ними хакеры атакуют не только организации, должностных лиц или публичных фигур, но и личные аккаунты украинцев", — подчеркнули в СБУ.

В связи с активизацией атак СБУ призывает граждан соблюдать базовые правила цифровой безопасности:

регулярно проверять активные сессии в мессенджерах и завершать неизвестные подключения;

включить двухфакторную аутентификацию и использовать сложные пароли или PIN-коды;

не передавать посторонним лицам коды подтверждения, пароли и ключи восстановления;

не переходить по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых;

не открывать файлы из неизвестных чатов;

не сканировать QR-коды от неизвестных отправителей, поскольку это может привести к подключению постороннего устройства к аккаунту.

Как Украина приближает завершение войны — мнение эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что массированные удары Сил обороны Украины по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и приближают завершение войны.

В то же время, по его словам, эти атаки влияют на ход событий. Однако пока удары не изменили стратегического подхода Кремля, поскольку Владимир Путин по-прежнему верит в возможность победы.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", — отметил эксперт.

Масштабные кибератаки — новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 7 октября 2024 года российская государственная медиаинфраструктура подверглась масштабной кибератаке. По данным российских СМИ, были взломаны онлайн-сервисы ВДТРК, что привело к перебоям в вещании ряда телеканалов, в частности "Россия-1", "Россия-24", "Культура" и "Карусель", а также около 80 региональных телерадиокомпаний.

Также в декабре 2024 года Россия совершила хакерскую атаку на украинские реестры, однако критических последствий для их функционирования нет, поскольку данные могут быть восстановлены из резервных копий.

Кроме того, 25 сентября 2025 года киберспециалисты ГУР осуществили DDoS-атаку на российскую платежную систему СБП и провайдера "ТрансТелеКом", что привело к масштабным сбоям в финансовых операциях в РФ. В результате россияне временно лишились возможности осуществлять мгновенные переводы и онлайн-платежи.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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