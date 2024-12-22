Хакеры удалили один из самых закрытых реестров в Украине: что известно

У российских хакеров изменилось поведение.

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Хакерская атака на реестры / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Главные тезисы из слов экс-министра:

РФ осуществила масштабную хакерскую атаку на украинские реестры

В частности, россияне украли информацию из Государственного реестра актов гражданского состояния

У Минюста много копий, поэтому информация будет восстановлена

Страна-агрессор Россия осуществила масштабную хакерскую атаку на украинские реестры. Однако, в их удалении нет серьезной проблемы, ведь существуют резервные копии для восстановления. Об этом заявил бывший министр юстиции Денис Малюська в комментарии "Украинской правде".

По его словам, абсолютное большинство информации, о которой россияне говорят, что украли, и так находилась в свободном доступе.

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"Единственным исключением из этого правила была информация из Государственного реестра актов гражданского состояния - это один из самых закрытых реестров, где хранится информация, в которой, казалось бы, никакой тайны нет - что кто-то родился или женился. Но вместе с тем есть тайна, которая жестко охраняется законом - тайна усыновления. Это далеко не первый ресурс, который был атакован россиянами со времени полномасштабного вторжения", - подчеркнул он.

Экс-министр подчеркнул, что ранее россияне фокусировались на том, чтобы украсть информацию. Сейчас они не только украли, но и уничтожили. Это изменение поведения российских хакеров.

Малюська также добавил, что резервных копий у Минюста много, поэтому то, что информация будет восстановлена, сомнений нет.

Атака на государственные реестры - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, 19 декабря на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время.

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что кибератаку на украинскую инфраструктуру совершили хакерские группировки, связанные с Главным управлением разведки РФ.

Первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко заявил, что потери данных во время масштабной кибератаки со стороны российских хакеров, в результате которой временно вышли из строя госреестры Минюста, Дія и Резерв+, не произошло. На восстановление понадобится около двух недель.

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Что такое Министерство юстиции Украины? Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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