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Уцелели ли данные госреестров после масштабной кибератаки РФ: в Минюсте ответили

Руслана Заклинская
22 декабря 2024, 00:22
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Минюст работает в режиме 24/7 над восстановлением государственных реестров.
Уцелели ли данные госреестров после масштабной кибератаки РФ: в Минюсте ответили
Минюст работает над восстановлением госреестров / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay.com

Главное:

  • Восстановление всех госреестров займет около двух недель
  • Потери данных в результате хакерской атаки не было
  • Сначала восстановят Единый реестр доверенности, а затем другие реестры

Потери данных во время масштабной кибератаки со стороны российских хакеров, в результате которой временно вышли из строя госреестры Минюста, Дия и Резерв+, не произошло. На восстановление понадобится около двух недель. Об этом сообщил первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко в эфире "Мы-Украина".

По его словам, конечной цели россияне не достигли, поскольку никакой информации не было потеряно в результате вражеской кибератаки.

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"Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры", - отметил Кучерявенко.

Заместитель министра юстиции рассказал, что точные сроки восстановления всех систем смогут предоставить в понедельник-вторник. Кучерявенко добавил, что до тех пор надеются восстановить платформы, на которых будут восстанавливаться сами реестры.

"Около 2 недель должно пройти до полного восстановления реестров", - отметил он.

Чиновник рассказал, что сначала будет восстановлен Единый реестр доверенности, а затем реестр бланков нотариальных документов, наследственный реестр, Государственный реестр актов гражданского состояния, ЕРДР и ГРВП. Полностью функционировать все реестры смогут только после комплексного запуска.

Хакерские атаки - новости по теме

Напомним, 19 декабря на государственные реестры Украины была осуществлена масштабная кибератака. В результате атаки временно приостановили работу Единого и Государственного реестров, которые находятся под управлением Министерства юстиции. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что атаку совершили россияне с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры.

Хакерскую атаку осуществила группировка, связанная с ГРУ РФ. Стефанишина заявила, что есть резервные копии реестров, и после восстановления системы состоится основательный анализ атаки для повышения защиты. В настоящее время работа реестров восстанавливается.

Как сообщал Главред, с 23 по 26 сентября специалисты ГУР Минобороны Украины атаковали более 800 серверов в разных регионах России. В результате успешной операции были уничтожены важные документы и данные, хранившиеся на военных, административных и финансовых серверах.

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Что такое Министерство юстиции Украины?

Министерство юстиции Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. Минюст является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной правовой политики, пишет Википедия.

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