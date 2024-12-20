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РФ осуществила масштабную кибератаку на госреестры: сколько займёт восстановление

Марина Фурман
20 декабря 2024, 02:10
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Атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры Украины.
Стефанишина, хареская атака
Стефанишина сообщила о кибератаке со стороны РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/olga.kravets

Коротко:

  • РФ осуществила крупнейшую атаку на госреестры Украины
  • Цель - нарушить работу критически важной инфраструктуры государства
  • Восстановление будет длиться около 2 недель

В четверг, 19 декабря, на государственные реестры Украины была совершена самая масштабная внешняя кибератака за последнее время. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

В сообщении говорится, что в результате целенаправленной атаки временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находятся в компетенции Министерства юстиции Украины.

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"Сейчас, вместе с командой и специалистами других служб, координируем работу по противодействию кибератаки и восстановлению систем. Уже точно понятно, что атака осуществлялась россиянами с целью нарушить работу критически важной инфраструктуры государства.", - написала Стефанишина.

Она подчеркнула, по предварительной оценке угроз функционирования другим ресурсам - нет.

Известно, что в первую очередь будут восстановлены:

  • Государственный реестр актов гражданского состояния украинцев.
  • Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.
  • Государственный реестр прав на недвижимое имущество и их обременений.

"Время первоочередного восстановления будет составлять ориентировочно до 2 недель. После полного восстановления будет проведен основательный анализ атаки совместно с профильными органами для усиления защиты от подобных вмешательств в будущем", - уточнила министр.

Хакерские атаки на ресурсы РФ - последние новости по теме

Как писал Главред, хакерская группа, которая якобы связана с Украиной, 7 октября осуществила кибератаку на российскую государственную инфраструктуру медиа. Российские власти назвали ее "беспрецедентной".

Напомним, более 800 серверов в разных регионах страны-агрессора России атаковали ГУР МО с 23 по 26 сентября. В результате успешной операции, были полностью уничтожены документы и данные, хранившиеся на военных, административных и финансовых серверах.

Кроме того, 7 сентября, киберспециалисты Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению войны. В результате получен доступ к 14 серверам, уничтожены системные файлы, базы данных и резервные копии атакованных объектов.

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Кто такая Ольга Стефанишина

Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий:

  • комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;
  • украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству.

Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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