Российские хакеры пытались взломать украинский телемарафон: их поймали на горячем

Хакеры из РФ пытались взломать телемарафон / IBTimes UK, Wikipedia

Российские хакеры пытались взломать электронный системы украинских телеканалов, чтобы внедриться в телемарафон. Об этом заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Хакеры пытались получить доступ к видеопотоку прямой трансляции, новостной ленте прямого эфира, а также к отдельным компьютерам работников телеканалов, на которых работают с контентом.

"В канун Дня Конституции враг хотел использовать ресурсы, участвующие в национальном телемарафоне, для собственных деструктивных информационных операций", - сказал Артем Дехтяренко.

Сотрудники Службы безопасности своевременно обнаружили эти попытки и предотвратили несанкционированные действия.

По данным СБУ, такие попытки являются частью целенаправленных усилий РФ для влияния на украинское информагентство, распространение фейков и ведение гибридной войны. Отмечается, что подобные попытки могут повторяться.

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Напомним, ранее хакеры в день России, 12 июня, взломали центральные российские телеканалы, которые вещают за рубежом через спутник. В итоге вместо привычной российской пропаганды зрителям показывали правду о войне РФ против Украины. Кибератаки были осуществлены на "Первый канал", "Россия" и НТВ.

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