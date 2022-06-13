Хакеры взломали центральные телеканалы РФ и показали правду о войне в Украине/ Скрин из видео

Хакеры в день России, 12 июня, взломали центральные российские телеканалы, которые вещают за рубежом через спутник. В итоге вместо привычной российской пропаганды зрителям показывали правду о войне РФ против Украины.

Кибератаки были осуществлены на "Первый канал", "Россия" и НТВ. Об этом сообщил российский писатель и журналист Андрей Шипилов на своей странице в Facebook. Он обнародовал видео, чтобы показать, что именно транслировали с экранов телевизоров.

Так, на телеканале "Россия" показывали по кругу видео, в котором рассказывалось, как сильно война против Украины ударила по кошелькам россиян. Зрителям рассказали, как разваливается российская экономика под давлением санкции Запада.

В то же время на "Первом канале" транслировали информацию о том, что потери армии России в войне против Украины уже превысили 30 тысяч человек, а военный бюджет разворовали коррупционеры и генералы.

На НТВ показали видео, в котором РФ назвали "страной вдов" и "страной без будущего".

Напомним, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс поздравил с днем России граждан страны-оккупанта и пожелал РФ поражения в захватнической полномасштабной войне против Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Русские вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются. При этом на двух направлениях фронта украинские военные успешно отбили штурм русских захватчиков.

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