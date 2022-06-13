Блицкриг РФ в Северодонецке провалился: в Минобороны объяснили, что происходит в городе

В Минобороны объяснили, что происходит в Северодонецке/ Луганская ОВА, Штаб ООС

Украинские воины своим мощным сопротивлением не дали россиянам "провернуть" блицкриг в Северодонецке на Луганщине.

Сейчас украинские вооруженные силы контролируют завод "Азот", на территории которого прячутся многие мирные жители города. Об этом рассказал советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью DW в понедельник, 13 июня.

"Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат", – отметил Сак.

При этом в Северодонецке очень тяжелая гуманитарная ситуация – она похожа на ту, которая была в Мариуполе, когда город находился в окружении российских оккупантов.

По словам советника главы Минобороны, события в городе развиваются очень динамично. Сейчас там продолжаются уличные бои.

"В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелое вооружение", – отметил Сак.

Украина сейчас применяет на фронте против российских захватчиков 150 гаубиц калибра 155 миллиметров. Однако нашему государству нужно больше дальнобойных артиллерийских систем. Сак напомнил, что США дадут Украине четыре системы HIMARS, а Великобритания обещала предоставить системы MLRS.

"Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", – подчеркнул советник главы Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Россияне вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются. При этом на двух направлениях фронта украинские военные успешно отбили штурм русских захватчиков.

Как отмечают в Институте изучения войны (ISW), российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма в Харьковской области. При этом враг имеет определенный успех. Вероятно, оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада.

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