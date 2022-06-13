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Оккупанты вытеснили бойцов ВСУ из центра Северодонецка – Генштаб

13 июня 2022, 08:11

На двух направлениях фронта украинские военные успешно отбили штурм российских захватчиков.

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Оккупанты вытеснили бойцов ВСУ из центра Северодонецка – Генштаб/ Луганская ОВА, Reuters

Российские оккупанты вытеснили украинских военных из центра Северодонецка на Луганщине. Русские вели штурмовые действия при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются.

Кроме этого, на Северодонецком направлении противник вел артиллерийский огонь по украинским позициям в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошковка. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

На Славянском направлении оккупанты пытались штурмовать села Долина и Богородичное, однако там они успеха не имели. Оккупанты заменили 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

Враг пытается наступать на Донецком направлении, чтобы окружить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска, а также заблокировать пути логистического снабжения из Бахмута. Также оккупанты пытаются пополнить запасы своей техники из-за больших потерь. Так, захватчики переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

Противник не вел активных действий на Лиманском направлении однако обстреливал позиции украинских военных в районах населенных пунктов Маяки, что в 10 километрах севернее Славянска, и Серебрянка, что в 5 километрах северо-восточнее Северска.

Украинские воины успешно отбили штурм врага в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка на Бахмутском направлении. Противник возобновил наступление в районе города Золотое. Также враги пытаются закрепиться по рубежу Роты – Мироновка и безуспешно пытались штурмовать в направлениях Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Также они проводили разведку с помощью дрона в районе Покровского.

На Кураховском направлении российские захватчики нанесли авиаудар штурмовиками по украинским позициям вблизи Красногоровки.

Противник обстреливал украинских воинов вдоль линии соприкосновения на Кураховском направлении чтобы не допустить переброски резервов на другие направления.

"На Южнобугском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляет на удержании ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Шилова Балка и Приднепровское. С целью уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давыдова Брода", – отмечают в Генштабе ВСУ.

Читайте такжеВСУ пошли в контрнаступление на некоторых направлениях-ЗалужныйБез существенных изменений на Волынском, Полесском и Северском направлениях. На последнем российские оккупанты провели обстрел по украинским позициям в районе Хреновки на Черниговщине.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются сосредоточить свои силы на том, чтобы не допустить украинских воинов к государственной границе. Захватчики вели штурм в направлении Тернова – Избицкое, имели частичный успех и закрепились на его северной окраине. Кроме этого, противник провел дистанционное минирование путей выдвижения подразделений ВСУ в районе Петровки, что на 20 километров восточнее Старого Салтова. Также оккупанты вели разведку с помощью дрона в районе Шестаково.

"Российский агрессор блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", – сообщают в Генштабе.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются окружить Лисичанск, но терпят неудачу при штурме. Враг разрушил два моста через Северский Донец, тогда как следовало стремиться захватить их.

Как отмечают в Институте изучения войны (ISW), российские войска не перестают продвигаться к юго-востоку от Изюма в Харьковской области. При этом враг имеет определенный успех. Вероятно, оккупанты продолжат попытки наступления на Славянск в Донецкой области с северо-запада.

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