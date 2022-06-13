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"Эти варвары готовы начать термоядерную войну": историк назвал условие применения ядерного оружия РФ

13 июня 2022, 07:19

Владимир Путин постоянно аргументирует свою позицию тем, что у него есть ядерное оружие, и президент РФ рано или поздно пустит его в ход.

ядерное оружие
Юрий Фельштинский назвал условие применения ядерного оружия Россией / Фото defence.ru, скриншот

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что когда у хозяина Кремля Владимира Путина в войне против Украины будут заканчиваться солдаты и танки, он применит ядерное оружие.

По его словам, Путин постоянно аргументирует свою позицию тем, что у него есть ядерное оружие.

"Все это цивилизованное человечество, которое теперь сталкивается с угрозой выходящего со стороны Российской Федерации варварства, должно понимать, что эти варвары безусловно готовы начать термоядерную войну, если им не дадут то, что они хотят получить", — сказал Фельштинский в эфире Фейгин Live.

Историк заметил, что Путин готовит или даже уже подготовил мир к такому сценарию. И как только у него начнут заканчиваться военные ресурсы, в частности, бесконечное количество солдат и танков, которых он может бросить в войну против Украины, то безусловно останется ядерное оружие.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые политики боятся того, что Россия может применить тактическое ядерное оружие. Они уже активно начали к этому готовиться.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев заявил, что в России пригрозили миру ядерной войной, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. По его словам, Россию не интересует количество стран, которые придется уничтожить.

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