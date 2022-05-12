У Медведева "пригорело" от ленд-лиза для Украины - угрожает миру ядерной войной

У Медведева "пригорело" от ленд-лиза для Украины / скриншот

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил миру ядерной войной.

Так он в Telegram отреагировал на программу ленд -лиз для Украины, которая предусматривает поставки западного вооружения.

Соратник Путина возмутился тем, что в Европе и США говорят о ядерных угрозах России, но сам же затронул эту тему и снова пригрозил НАТО ядерной войной.

"Накачка странами НАТО Украины оружием, подготовка его войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся "войны за доверенностью". Такой конфликт всегда имеет риск перехода в полноценную ядерную войну. Это будет катастрофическим для всех сценарием. Надо просто думать о возможных последствиях своих действий", - написал он.

Читайте такжеВ России пригрозили миру ядерной войной, но сразу "дали заднюю"Ранее экс-министр финансов РФ, первый заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко выразил мнение, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может решиться на ядерный удар. При этом сейчас он стоит перед выбором не между тем, применять ли такое оружие, а между тем, каким должен быть этот ядерный удар – тактическим или стратегическим.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что США и ЕС серьезно относятся к угрозам президента России Владимира Путина по поводу ядерной войны и обещают, что государство-агрессор получит ответ на такие действия.

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