"Нам все равно, сколько уничтожать стран": в РФ пригрозили миру ядерной войной

РФ угрожает странам НАТО ядерным ударом / ua.depositphotos.com

В России пригрозили миру ядерной войной если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. С соответствующим громким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев.

Он добавил, что Россию не интересует количество стран, которые придется уничтожить.

"Шведам и финнам надо понимать простые вещи - прямое боестолкновение с ними возможно только тогда, когда мы будем воевать с НАТО. А если война с НАТО будет, то она не будет с беспилотниками, она будет ядерной. И нам безразлично, сколько стран уничтожать - 28 или 32", - сказал Алексей Журавлев.

Депутат убежден, что в случае ядерного удара сможет выжить лишь часть населения в Америке, у жителей Швеции или Финляндии, по мнению Журавлева, такого шанса якобы нет.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он считает эти страны убежищем для "террористических организаций". Эрдоган уточнил, что в Финляндии и Швеции ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

В свою очередь Евросоюз подчеркнул, что Турции грозит изоляция в случае блокирования процесса вступления стран в НАТО.

18 мая представители Финляндии и Швеции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) официально подали заявки на вступление в Североатлантический альянс.

США пообещали сдержать потенциальную агрессию в адрес Финляндии и Швеции при рассмотрении заявок обоих государств на присоединение к Североатлантическому альянсу.

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