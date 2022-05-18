В НАТО назвали ключевое условие силового освобождения ВСУ Донбасса и Крыма

В НАТО не исключили освобождения Донбасса и Крыма ВСУ / Макс Левин

Не исключен вариант освобождения захваченных РФ Донбасса и Крыма Вооруженными силами Украины, заявили в НАТО

Об этом заявил один из высокопоставленных представителей Альянса в штаб-квартире НАТО в комментарии журналистам CNN.

Вместе с тем в НАТО согласны с оценкой, что преимущество сейчас на стороне Украины, в частности из-за накопления тяжелого вооружения, поставляемого западными партнерами.

При этом в штаб-квартире Альянса обсуждают возможность, что ВСУ смогут вернуть военным путем оккупированный Крым и районы Донбасса.

"Я думаю, что они (украинцы – ред.) могут вернуть (Крым и Донбасс – ред.). Не прямо сейчас, не быстро, но если они будут держаться на том уровне, который сейчас, то они смогут вскоре их вернуть", - отметил представитель НАТО.

Вместе с тем в руководстве НАТО считает, что в ближайшие недели ни Украина, ни Россия не смогут добиться существенного преимущества в театре ведения боевых действий.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Дементиевка в Харьковской области.

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