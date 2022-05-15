ЕС пригрозил Турции изоляцией из-за блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО

ЕС угрожает Турции изоляцией из-за блокирования вступления Финляндии и Швеции в НАТО / Reuters

Евросоюз угрожает Турции изоляцией в НАТО. К таким заявлениям прибег лидер ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии - Манфред Вебер из-за вероятности блокирования вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Вебер убежден, что нет никакой причины, чтобы отложить или заблокировать процесс вступления указанных стран в НАТО.

"Любой, кто ставит под сомнение единство НАТО, изолирует себя внутри Альянса", - сказал Манфред Вебер.

Он добавил, что Финляндия и Швеция самостоятельно приняли решение о вступлении и уже фактически являются частью альянса.

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Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Он считает эти страны убежищем для "террористических организаций". Эрдоган уточнил, что в Финляндии и Швеции ведут деятельность представители "Рабочей партии Курдистана", которую в Турции считают террористической организацией.

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Напомним, первый замглавы России при ООН Дмитрий Полянский пригрозил Финляндии и Швеции. Он отметил, что эти страны могут стать целями для военных РФ, если они будут пытаться вступить в НАТО.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет быстрым и гладким. Он добавил, что страну "тепло встретят в своих рядах". Такой шаг может укрепить не только Финляндию, но и западный военный альянс.

Сегодня, 15 мая, власти Финляндии официально приняли решение подать заявку на вступление в НАТО.

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