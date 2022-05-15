Украине по силам выиграть войну против России-генсек НАТО / Reuters, Facebook ООС

Успехи, которые продемонстрировала Украина в борьбе против российской агрессии от начала широкомасштабного вторжения, показали, что Вооруженные силы Украины могут победить Россию в войне.

Стране-агрессору РФ не удалось воплотить в жизнь свои первоначальные планы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Sky News.

"Украина может выиграть эту войну. России не удалось выполнить свои первоначальные планы", – заявил генсек Североатлантического альянса.

Он подчеркнул, что российским войскам не удалось захватить Киев и Харьков, а теперь они пытаются штурмовать украинские силы на Донбассе – но без особых успехов.

Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины.

Ранее в британской разведке рассказали, что армия РФ потеряла треть боевых сил. Наступление российских сил на Донбассе потеряло темп, и страна-агрессор не сможет нарастить его по меньшей мере в течение месяца. Сейчас в российских войсках нарастают системные проблемы.

Читайте также: