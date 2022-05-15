Украине по силам выиграть войну против России – генсек НАТО

Планы Путина провалились. Армия РФ не только не смогла захватить Киев и Харьков, но и начинает "тормозить" на Донбассе.
Успехи, которые продемонстрировала Украина в борьбе против российской агрессии от начала широкомасштабного вторжения, показали, что Вооруженные силы Украины могут победить Россию в войне.
Стране-агрессору РФ не удалось воплотить в жизнь свои первоначальные планы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Sky News.
"Украина может выиграть эту войну. России не удалось выполнить свои первоначальные планы", – заявил генсек Североатлантического альянса.
Он подчеркнул, что российским войскам не удалось захватить Киев и Харьков, а теперь они пытаются штурмовать украинские силы на Донбассе – но без особых успехов.
Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины.
Ранее в британской разведке рассказали, что армия РФ потеряла треть боевых сил. Наступление российских сил на Донбассе потеряло темп, и страна-агрессор не сможет нарастить его по меньшей мере в течение месяца. Сейчас в российских войсках нарастают системные проблемы.
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