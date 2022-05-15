"Гнали врага в три шеи": в ВСУ показали, как вытесняли оккупантов из Черниговщины – фото

В ВСУ показали, как вытесняли оккупантов из Черниговщины/ ОК "Север", Генштаб ВСУ

В Вооруженных силах Украины показали, как выгоняли российских оккупантов из Черниговской области.

Во время освобождения области от захватчиков украинские военные "горячо провели" врагов в путь. После этого не все оккупанты добрались целыми и невредимыми. Об этом сообщили на странице в Facebook Оперативного командования "Север".

Военные обнародовали фото горящей российской техники. Отмечается, что ее обезвредили бойцы одного из батальонов.

"Как горели русские на черниговской земле... Эти кадры – свидетельство того, как воины сил обороны на Черниговском направлении гнали врага в три шеи. На горизонте горит техника российских захватчиков, которую обезвредили воины одного из батальонов", – говорится в сообщении.

При этом украинские защитники отметили, что и других оккупантов отправят "за горизонт подальше от нормальных людей".

После точных ударов украинских защитников российская техника запылала/ ОК "Север"

Напомним, бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Россия рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины.

Ранее в британской разведке рассказали, что армия РФ потеряла треть боевых сил. Наступление российских сил на Донбассе потеряло темп, и страна-агрессор не сможет нарастить его по меньшей мере в течение месяца. Сейчас в российских войсках нарастают системные проблемы.

Также ранее сообщалось, что возле Нежина в Черниговской области образовалось "кладбище" вражеской техники. Как он выглядит, можно увидеть в видео:

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