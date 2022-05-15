"Не будем продолжать наши страдания": Кулеба рассказал о рисках переговоров и "пауз" в войне

Кулеба рассказал о рисках переговоров и "пауз" в войне/ Reuters

Украина не пойдет на территориальные уступки перед Россией, она не смирится с потерей части своих территорий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкому таблоиду Bild. По его словам, наше государство не пойдет на то, чтобы дипломатия просто поставила боевые действия на паузу и таким образом оттянула следующий этап войны.

Кулеба подчеркнул, что прекращение огня могло бы быть первым шагом к освобождению украинских территорий, и в таком плане это решение не имело бы ничего плохого. Однако лишь при условии, что прекращение огня не будет продиктовано Россией.

"Мы не будем мириться с потерей части территории. Мы готовы к дипломатии, но мы не позволим дипломатии просто продлить наши страдания и отложить следующую фазу войны", – подчеркнул министр иностранных дел.

Кулеба также добавил, что его работа заключается в том, чтобы обеспечить поступление в Украину как можно большего количества оружия, активировать санкции против РФ, а также помогать украинцам, которые из-за войны были вынуждены выехать за границу.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне с Россией для нашей страны приемлем лишь один результат – победа. При этом Киев не пойдет ради мира на территориальные уступки агрессору.

Ранее в ОП отметили, что Украина не сможет завершить войну с Россией в мае, но может это сделать уже в 2022 году. Но это произойдет при условии, что западные партнеры введут нефтяное эмбарго и поставят танки, самолеты и артиллерию.

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