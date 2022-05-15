"Жестокое вторжение России теряет темпы": замгенсека НАТО пояснил, как Украина выиграет войну

Замгенсека НАТО пояснил, как Украина выиграет войну/ Коллаж Reuters, УНИАН

Украина может выиграть войну против России благодаря мужеству украинского народа и армии, а также помощи Запада. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Мирча Джоанэ на брифинге в рамках неформальной встречи министров иностранных дел стран-членов Североатлантического альянса в Берлине.

В частности, по словам чиновника, на данный момент руководство МИД будут сосредотачивать внимание на последних событиях в Украине.

"Жестокое вторжение России теряет темпы, и благодаря значительной поддержке союзников и партнеров в миллиардах долларов — военной, финансовой и гуманитарной поддержке, мы знаем, что благодаря мужеству украинского народа и армии и с нашей помощью может выиграть эту войну", — подытожил Джоанэ.

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в День победы над нацизмом, 9 мая, призвал Россию прекратить войну против Украины.

Он подчеркнул, что РФ должна вывести свои войска с украинских территорий и перейти к переговорам.

"Я еще раз призываю президента Путина 9 мая немедленно прекратить войну, вывести свои войска из Украины и начать мирные переговоры", – заявил генсек.

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