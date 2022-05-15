Украина может победить Россию в 2022 году: у Зеленского назвали важное условие

Украина могла бы закончить войну с Россией в 2022 году / Фото ОПУ

Украина не сможет завершить войну с Россией в мае, но может это сделать уже в 2022 году. Но это произойдет условии, что западные партнеры введут нефтяное эмбарго и поставят танки, самолеты и артиллерию.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и кто-либо в мире.

"Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго плюс танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - написал Подоляк.

Как сообщал Главред, 11 мая советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

"Начинается отчаянная торговля с мировым сообществом и Украиной за мирный договор", — сказал Арестович.

Позже Арестович заявил, что страна-агрессор Россия исчерпывает силы, необходимые для наступления. Но спрогнозировать, сколько времени еще продлится война в Украине, сложно. Причина этому - "жуткий идиотизм" командования РФ.

Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив считает, что война в Украине может затянуться как минимум до конца этого года. Страна-агрессор надеется, что серьезный энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с РФ.

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