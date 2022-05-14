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РФ решила превратить войну в Украине в очень долгую: в МВД рассказали о третьей фазе вторжения

14 мая 2022, 06:38

Первой фазой была попытка захватить Украину "за пару дней", второй — окружить Силы обороны Украины на востоке. Теперь оккупанты готовятся к защите рубежей.

война в украине, российская техника
Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине / Фото Генштаба ВСУ

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив заявил, что Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению.

Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Андрусива, первой фазой была попытка захватить Украину "за пару дней", второй — провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке.

"Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут", - отметил советник главы МВД.

Он также отметил, что оккупанты начинают готовиться к обороне рубежей.

"Сейчас наступила третья фаза — когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять", — сказал он.

Как сообщал Главред, ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на нескольких направлениях армия РФ готовится к новому наступлению. Он предсказал российским оккупантам очередные неудачи.

Тем временем начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в августе может наступить переломный момент в войне с Россией. Кроме того, до конца года завершится большинство сражений.

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