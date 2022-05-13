В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФ

Буданов / facebook.com/CinCAFU, Укринформ

В августе может наступить переломный момент в войне с Россией. Кроме того, до конца года завершится большинство сражений.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News, Украина вернет все оккупированные территории.

"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий", - сказал Буданов.

По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.

"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", - уточнил Буданов.

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Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о начале якобы второй фазы так называемой "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что российские войска намерены захватить весь Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

Спикер Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз, согласно которому ВСУ в середине июня могут перейти в контрнаступление. Украинская армия ожидает, что тяжелое вооружение от Запада должно придти до конца мая-начала июня. После этого войска могут начать наступательную операцию на занятые оккупантами позиции.

Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что планы России по окружению войск Украины не воплотятся в жизнь. В районе Херсонской области наступление оккупантов заглохло, а на Севере Харьковщины украинская армия может перекрыть захватчикам тылы. Спустя 10 дней россияне могут остановить активное наступление на фронте и перейти к новой тактике так называемой "ползучей оккупации".

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