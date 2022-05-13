В разведке Украины рассказали, когда ждать переломного момента в войне с РФ

Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым.
В августе может наступить переломный момент в войне с Россией. Кроме того, до конца года завершится большинство сражений.
Как рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Sky News, Украина вернет все оккупированные территории.
"Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий", - сказал Буданов.
По его словам, Украина вернет все оккупированные Россией территории, включая Донбасс и Крым. Глава ГУР добавил, что не удивлен неудачами российской армии.
"Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", - уточнил Буданов.
Смотрите онлайн новости Донбасс
Война России против Украины
Россия во второй половине апреля объявила о начале якобы второй фазы так называемой "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что российские войска намерены захватить весь Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.
Спикер Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз, согласно которому ВСУ в середине июня могут перейти в контрнаступление. Украинская армия ожидает, что тяжелое вооружение от Запада должно придти до конца мая-начала июня. После этого войска могут начать наступательную операцию на занятые оккупантами позиции.
Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что планы России по окружению войск Украины не воплотятся в жизнь. В районе Херсонской области наступление оккупантов заглохло, а на Севере Харьковщины украинская армия может перекрыть захватчикам тылы. Спустя 10 дней россияне могут остановить активное наступление на фронте и перейти к новой тактике так называемой "ползучей оккупации".
Читайте также:
- РФ "погрязла" в Украине: война зашла в тупик – разведка США
- Оккупанты РФ требуют от начальства засекретить их участие в войне в Украине – разведка
- РФ признала неспособность захватить ключевые города Украины - разведка Британии