"Витя, упади с танка": военный РФ заявил жене о потерях, она советует "косить" от войны – СБУ

Российский военный сказал своей жене, что для того, чтобы попасть в госпиталь, лучше получить пулевой ранение / Фото УНИАН

В рядах армии России все больше военных, которые уже не хотят воевать против Украины. Они ищут новые способы, чтобы не отправляться на войну. Жена одного из них призвала своего мужа "упасть с танка", чтобы по состоянию здоровья вернуться домой. Он, в свою очередь, рассказал ей о потерях в рядах российских войск при захвате одной из украинских деревень. Из 100 морских пехотинцев вернулось 50, а из 80 "ополченцев" – 20 человек.

Согласно сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, СБУ перехватила разговор российского военного со своей женой. Она призвала его "упасть с танка", поскольку нет другого способа возвращения домой, кроме как по состоянию здоровья.

чтобы по состоянию здоровья вернуться домой по-другому нельзя. По словам женщины, ротации войск не будет, а действующие подразделения не заменят до сентября. Ехать в Украину "все отказываются".

"Витя, упади с танка! Или ты там будешь до сентября. На полгода вы поехали, вас там никто менять не будет!.. Ногу, конечно, стрелять себе не надо, потому что это вообще уже…Не знаю, пусть тебя кто-то [ударит] (неценз.) по бочине, почки схватит. Ведь сразу из госпиталя можно поехать домой", - сказала россиянка.

В ответ муж соглашается с ней, что среди россиян никто в Украину отправляться не хочет. Однако, по его мнению, все же лучше получить ранение, поскольку повреждения проверяют сотрудники ФСБ.

Также он рассказал о потерях российских оккупационных войск во время оккупации деревни в преступном военном приказе их командира.

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"Деревню взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите. Ребята не стали забрасывать. Потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких", - подчеркнул военный РФ.

Война России против Украины

Россия во второй половине апреля объявила о начале якобы второй фазы так называемой "специальной военной операции" против Украины. Замкомандующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев заявил, что российские войска намерены захватить весь Донбасс, южные регионы Украины и создать коридор в оккупированный Крым.

Спикер Офиса президента Алексей Арестович сделал прогноз, согласно которому ВСУ в середине июня могут перейти в контрнаступление. Украинская армия ожидает, что тяжелое вооружение от Запада должно придти до конца мая-начала июня. После этого войска могут начать наступательную операцию на занятые оккупантами позиции.

Советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что планы России по окружению войск Украины не воплотятся в жизнь. В районе Херсонской области наступление оккупантов заглохло, а на Севере Харьковщины украинская армия может перекрыть захватчикам тылы. Спустя 10 дней россияне могут остановить активное наступление на фронте и перейти к новой тактике так называемой "ползучей оккупации".

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