ВСУ давят к северу от Харькова, а планы РФ проваливаются: враг через 10 дней сменит тактику – МВД

Войска России не смогут физически так долго воевать против Украины - МВД / Reuters

России не удается реализовать свои планы по оккупации Украины. Они застряли на рубежах Херсонской области и не способны продвигаться дальше. Ситуация их деморализирует. На севере Харьковской области ВСУ могут отрезать тылы оккупантов, захватчики будут оттягивать силы с целью сдерживания контрнаступления. Их главной задачей остается окружение сил украинской обороны, но войска уже истощены – максимум через 10 дней ситуация станет критической, после чего они перейдут к тактике "ползучей оккупации". Множество российских военных не хотят воевать, чтобы их мотивировать, на фронт перебрасывается высшее командование. При этом россияне по-прежнему перебрасывают войска на Изюмском направлении и могут продолжить бить ракетами из Крыма. Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что российская армия пребывает в подавленном психологическом состоянии, поскольку целей достичь не удается. Они застряли на рубежах Херсонщины и не могут продвинуться дальше. При этом идет переброска войск оккупантов на Изюмском направлении. Восточное направление могут и в дальнейшем обстреливать ракетами с оккупированного Крыма.

По его словам, уже спустя 10 дней для оккупантов РФ может наступить критическая ситуация. Войска истощены, многие из военных отказываются идти в наступление.

"Их ключевая задача – завершить окружение наших сил, но войска у них уже достаточно истощены. Я вообще ожидаю, что через неделю, максимум через 10 дней у них будет критическая ситуация. У них высокое количество тех, кто отказывается воевать. Они уже перебрасывают (на поле боя) высшее командование, чтобы они мотивировали бойцов идти в атаку", - полагает Андрусив.

Также он отметил, что на севере Харьковщины украинские войска могут отрезать тылы захватчиков, вследствие чего противник намерен оттянуть силу, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ.

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Кроме того, росвойска уже применили всевозможные средства и не смогут долго продержаться в таких условиях войны.

Читайте такжеВСУ бьют войска РФ: Харьковщина освобождается, на пяти направлениях враг перешел в оборону – Генштаб"Они (россияне) применили уже все, что было, и особо ощутимых результатов они не достигли. Продвижение происходит ценой стирания с лица земли населенных пунктов, когда нашим солдатам уже негде обороняться. Они физически так воевать долго не смогут", - считает чиновник.

Также он добавил, что через 7-10 дней войска России изменят тактику и перейдут к так называемой "ползучей оккупации". Они уже не будут атаковать по всему фронту.

"Я это называю "ползучая оккупация". Они перестанут атаковать по всему фронту, а будут сосредотачиваться очень медленно на каждом конкретном пункте", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Война России против Украины

Один из российских военачальников, замкомандующего войсками РФ в Центральном военном округе Рустам Миннекаев ранее говорил, что Россия собирается захватить Донбасс, южные регионы Украины и пробить коридор в оккупированный Крым. Такие, дескать, задачи ставят перед собой захватчики в рамках второй фазы своей якобы "спецоперации".

Спикер Банковой Алексей Арестович полагает, что уже в середине июня ВСУ могут перейти в масштабное контрнаступление на занятые войсками РФ позиции. Уже до конца мая-начала июня украинские войска должны получить тяжелое вооружение от Запада, которое должно поспособствовать реализации целей армии Украины.

В Институте изучения войны в США рассказали о продолжении тактического наступления ВСУ на севере Харьковской области, по итогам которого были освобождены ряд населенных пунктов. Оккупанты РФ перебрасывают свои войска в сторону севера, чтобы не дать украинским подразделениям выйти к границам с Россией. Эксперты прогнозируют, что контрнаступление Армии Украины может ликвидировать угрозу обстрелов северо-восточных окраин города российской артиллерией. В перспективе ВСУ могут остановить наступление российских захватчиков в районе Изюма.

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