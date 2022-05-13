Намечается "зрадонька": Арестович поведал о планах России пойти в новое наступление

Арестович рассказал о планах России пойти в новое наступление / Фото УНИАН

На нескольких направлениях армия РФ готовится к новому наступлению. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предсказывает российским оккупантам очередные неудачи.

В YouTube-канале ФЕЙГИН LIVE.Арестович рассказал о новых планах наступательных действий противника. По его словам, украинская армия "ждет с нетерпением" нового похода войск РФ.

"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальйон, который тоже хочет напасть", – рассказал советник Ермака.

Попытки пройти оборону ВСУ, по мнению Арестовича, успеха не добьются.

"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", – резюмировал он.

Война России против Украины

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив ранее заявил, что продвижение войск России на рубежах Херсонской области заглохло, а на Харьковщине ВСУ могут отрезать тылы оккупантов. Российские войска выдохлись. Спустя 10 дней они, вероятно, перейдут к тактике "ползучей оккупации".

В Генеральном штабе сообщали, что силы обороны Украины проводят успешные тактические контрнаступательные действия в Харьковской области. Идет освобождение оккупированных населенных пунктов. На Изюмском направлении враг перешел в оборону.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что государство вернуло контроль над своими границами в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Две трети участка – это граница с Россией. Классической охраны кордона пока нет, ситуация остается опасной.

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