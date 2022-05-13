"Жуткий идиотизм" командования РФ: Арестович объяснил, почему сложно дать прогноз о завершении войны

Алексей Арестович не берется прогнозировать, сколько еще будет продолжаться война / Коллаж УНИАН, Reuters

Страна-агрессор Россия исчерпывает силы, необходимые для наступления. Но спрогнозировать, сколько времени еще продлится война в Украине, сложно. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Неизвестно, сколько будет продолжаться война. Могу сказать наверняка, что Россия проводит последнее или предпоследнее наступление оперативного уровня в ближайшие несколько месяцев в этом конфликте. Оно сейчас заканчивается. Сдыхают в районе Изюма. И это все", — сказал Арестович в эфире Фейгин Liive.

По его словам, далее активные боевые действия сменит позиционная война с попытками россиян накопить силы и снова пойти в какое-то оперативное наступление.

"Но для этого необходимы несколько месяцев точно. Хотя резервы у них есть где-то 15 батальонно-тактических групп", — сказал советник главы Офиса президента.

Также он объяснил, почему иногда ошибается в прогнозах. По словам Арестовича, он "безупречен в прогнозах", но его заставляет ошибаться "жуткий идиотизм российского политического руководства".

"Они все время предпринимали действия, которые мне и в голову не приходили, что так по-дурацки можно делать", - сказал он.

"Они могут и их (15 БТГ резерва, — ред.) бросить в бой. Но большего идиотизма не найдешь в истории. Но после этого точно все. "Позиционка". Они не могут наступать, потому что у них уже нет сил, мы не можем наступать, потому что у нас еще нет сил", — резюмировал советник руководителя ОП.

Как сообщал Главред, 11 мая советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

"Начинается отчаянная торговля с мировым сообществом и Украиной за мирный договор", — заявил Арестович.

Также советник главы ОП говорил, что Россия резко изменила планирование ведения войны в Украине.

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