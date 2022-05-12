"Начинается отчаянная торговля": Арестович назвал два варианта для РФ - мирный договор или поражение

У Кремля есть лишь два варианта в войне с Украиной,

​​сказал ​Арестович / Фото Reuters, Facebook

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет, поэтому в РФ сейчас назначают командиров, которые трезво оценивают ситуацию и докладывают о ней.

"Начинается отчаянная торговля с мировым сообществом и Украиной за мирный договор", — заявил Арестович в эфире Фейгин Live.

Советник руководителя ОП убежден, что именно Украина будет диктовать условия, и чем больше поступит западной помощи, "тем более жестким голосом мы будем говорить".

"Проблема в другом: мы в принципе не привержены сейчас переговорам, и российская сторона нас в этом обвиняет. Они говорят, что Украина вообще не хочет договариваться", — отметил он.

Глава ОП добавил, что главная задача сейчас — освобождение всей территории Украины от оккупантов. При это, президент Владимир Зеленский не верит в мирные переговоры с РФ.

"Президент страны говорит деликатно, он должен оставлять варианты и возможности. Он говорит так: "Я не верю в мирные переговоры с РФ". Что за этим стоит? Будем выбивать военной силой", - объяснил советник главы ОП.

По словам Арестовича, в Офисе президента известно, что ведутся кулуарные переговоры с попыткой навязать Украине еще одно дипломатическое урегулирование — так называемый Минск-3. Советник главы ОП отметил, что первые и вторые минские договоренности стали причиной нынешней войны России в Украине, поэтому третьей попытки такого урегулирования ситуации на временно оккупированных территориях быть не может.

"Минска-3 не будет. Прямо цитирую президента Украины, главу Офиса президента и всю нашу дипломатию. Слава богу, эта война разрешила проблему Минска-1 и Минска-2, которые были катастрофическими не только для Украины, но и для всей системы безопасности в Европе, и закономерно привели к возникновению войны, потому что ничем другим закончиться не могли, потому что их невозможно было выполнить изначально", — заявил Алексей Арестович.

Читайте такжеГоворить с крокодилом, когда нога у него в челюсти: Джонсон дал оценку переговорам Украины с ПутинымКак сообщал Главред, 4 мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не пойдет на сценарий завершения войны с РФ, который включает опцию замороженного конфликта. Повторения истории Минских соглашений не будет, а страна больше не окажется в таком "болоте".

По словам главы государства, для начала нужно остановить войну, после чего подключить дипломатию. Первый этап уже выполнен – Киев остановил продвижение Москвы. Сейчас идет этап, когда нужно обеспечить отход российских войск от украинской территории. На третьем этапе должна быть восстановлена территориальная целостность государства. Украина готова вести переговоры с Россией, но только в качестве равноправного партнера. Договоренности не будут работать, пока их с российской стороны не подтвердит Путин.

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