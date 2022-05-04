Больше никакого "Минска" и замороженного конфликта: Зеленский поставил жесткое условие России

Украина будет работать над восстановлением своей территориальной целостности - Зеленский / Фото УНИАН

Украина не пойдет на сценарий завершения войны с РФ, который включает опцию замороженного конфликта. Повторения истории Минских соглашений не буде, а страна больше не окажется в таком "болоте". Для начала нужно остановить войну, после чего подключить дипломатию. Первый этап уже выполнен – Киев остановил продвижение Москвы. Сейчас идет этап, когда нужно обеспечить отход российских войск от украинской территории. На третьем этапе должна быть восстановлена территориальная целостность государства. Украина готова вести переговоры с Россией, но только в качестве равноправного партнера. Договоренности не будут работать, пока их с российской стороны не подтвердит Путин. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего выступления на Wall Street Journal CEO Council Summit он, рассуждая о возможном перемирии, сказал, что такие договоренности не предусматривают базирования российских войск на тех позициях, на которых они находятся сейчас. Это замороженный конфликт, с чем не категорически не согласна Украина.

Читайте такжеГорячая фаза около 4-5 месяцев и бои до 2023 года: Жданов сделал прогноз по войне РФ против Украины"Это замороженный конфликт. Мы не пойдем на замороженный конфликт", -говорит Зеленский.

По его словам, как раз таки к замороженному конфликту привели Минские соглашения. Россия вышла из них 24 февраля, и больше Киев не будет подписывать такие документы.

"Я против, такого документа точно не будет. Мы не выходили из Минска, из него вышла 24 февраля Россия. Они вышли, и больше в такое болото Украина не уйдет точно", - сказал Зеленский.

Смотрите полное видео выступления Зеленского на Wall Street Journal CEO Council Summit

По его словам, чтобы остановить войну, нужно пройти три этапа. Первый уже реализован – украинцы смогли остановить дальнейшее военное продвижение России по территории Украины. На втором этапе, который идет сейчас, нужно сделать так, чтобы РФ отошла от украинской земли. Третий шаг предполагает максимальное восстановление территориальной целостности государства.

Читайте такжеУкраина и РФ не подпишут договор о мире: Киев ожидает исключительно капитуляции Москвы – Данилов"Сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а затем вступит в силу дипломатия... Желательно сделать первый этап, и мы это сделали – остановить Россию в ее продвижении вперед. Второй этап – максимально сделать так, чтобы Россия отошла от нашей территории. Теперь мы на втором этапе. Третий этап – восстановить максимально территориальную целостность", - добавил Зеленский.

Как утверждает гарант, Киев готов вести переговоры с Москвой, однако любая дискуссия сторон должна быть равноправной.

"Там, где можно восстановить территориальную целостность, найти какие-то компромиссы благодаря диалогу на словах, а не диалогу оружия, там Украина будет это делать, но показывая свою позицию как равноправного партнера в любом диалоге", - указал президент.

Также он отметил, что консультации Украины и РФ продолжается, однако он "не очень верит" в успех переговоров. Результаты дискуссии должен подтвердить Путин.

"Важно говорить, но пока лично президент РФ официально не скажет, а не вижу веса в таких договоренностях", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры России и Украины

22 апреля сообщалось о серии дискуссий главы делегации Украины Давида Арахамии и руководителя российской делегации Владимира Мединского. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров сказал, что диалог "застопорился". Якобы Москва передала документы Киеву, однако президент Владимир Зеленский сказал, что украинская сторона ничего не получала.

Украинская правда со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник сообщила, что Украина поставила России ультиматум: проведение так называемого "референдума" в Херсонской области поставит точку в переговорах сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля сделал заявление, что переговоры Киева и Москвы под серьезным вопросом из-за зверств армии России на оккупированных территориях. Кроме того, по его мнению, только прямые переговоры на уровне глав государств и договоренности будут выполняться.

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