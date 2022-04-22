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Переговоры Украины и России: Киев поставил Москве жесткий ультиматум - СМИ

22 апреля 2022, 19:43

Украина якобы согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной.

Переговоры Украин и РФ
Переговоры Украин и РФ / Reuters

22 апреля стало известно, что между главами украинской и российской делегаций - Давидом Арахамией и Владимиром Мединским - состоялись несколько длинных переговоров из-за войны, которую развязала Россия.

После переговоров выступил глава МИД России Сергей Лавров и вдруг заявил, что процесс переговоров якобы "застопорился".

По его словам, пять дней назад украинской стороне якобы были переданы очередные предложения, которые было сформулировано с учетом комментариев, однако эти предложения остаются без ответа.

"Когда спросили президента Зеленского, а как он относится к этому очередному варианту российских предложений, он сказал, что "мы ничего не получали". Не мне судить, как он владеет ситуацией, но это просто характеристика того, где находится этот процесс под названием "переговоры"", - заявил Лавров.

Он заявил, что Украина якобы согласилась быть нейтральной, внеблоковой и безъядерной страной при предоставлении гарантий безопасности международным сообществом.

При этом, Украинская правда со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник сообщает, что Украина выдвинула российским переговорщикам ультиматум.

"Проведение российскими оккупантами так называемого "референдума" в Херсонской области поставит точку в переговорах", - говорится в сообщении.

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Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, который оказался в российской блокаде.

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