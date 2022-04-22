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Арахамия провел срочные переговоры с Мединским: первые подробности

22 апреля 2022, 19:26

Глава российской делегации подтвердил переговоры.

Переговоры РФ и Украины
Переговоры РФ и Украины / reuters

Вечером, 22 апреля стало известно, что состоялось несколько длительных разговоров между главами российской и украинской делегаций Владимиром Мединским и Давидом Арахамией.

Соответствующую информацию в своем Telegram подтвердил Мединский, однако подробностей не сообщил.

Вероятно, речь шла о следующем раунде переговоров, который ранее было предложено провести в блокадном Мариуполе.

Как сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, возможен любой формат ради того, чтобы спасти наших военнослужащих и мирных граждан.

"Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов", – написал Подоляк.

Тем временем президент Турции Эрдоган заявил, что позвонит Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, чтобы предложить провести встречу в Стамбуле

"Сегодня-завтра мы запланировали разговоры с Путиным и Зеленским. Также планируем продолжить переговорный процесс в Стамбуле на уровне лидеров. Надеюсь, что они примут наше приглашение, мы проведем встречу на высоком уровне в Стамбуле", – отметил президент Турции.

Читайте такжеУ Зеленского раскрыли детали предложения о переговорах с РФ в Мариуполе

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что лично он готов вести переговоры с Москвой после отведения техники и прекращения огня. При других обстоятельствах украинский гарант не видит возможности организации встречи.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что войну России против Украины не удастся завершить с помощью диалога. По его словам, Киеву нужно больше оружия для защиты своего государства, вопрос окончания боевых действий будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Киев готов к проведению специального переговорного раунда в Мариуполе. Без каких-либо предварительных условий. Украина собирается вывести защитников Мариуполя и мирных граждан из города, который оказался в российской блокаде.

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