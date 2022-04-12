"Украина не меняла позицию": Арахамия объяснил истерику РФ по переговорам

Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме, говорит Давид Арахамия.
В Украине прокомментировали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Киев якобы отказался от Стамбульских мирных договоренностей.
Переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме, написал в сообщении в Telegram народный депутат, украинский переговорщик Давид Арахамия.
"Украинская сторона придерживается Стамбульского комюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел рф", - написал он.
Он пояснило, что единственное отличие в том, что "мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике".
"Возможно это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса", - добавил Арахамия.
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте еще:
- Груз 200 для Ставрополя: ВСУ уничтожили подполковника РФ - начальника артразведки
- Рашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФ
- Мощный удар артиллерии ВСУ: десятки орков "перемололи" на фарш