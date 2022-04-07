У Зеленского осадили Лаврова, обвинившего Украину в отходе от соглашений в Стамбуле

Михаил Подоляк / ОПУ

Украинская сторона подходит к вопросам прекращения войны системно и ответственно без спекуляций, которые свойственны именно россиянам, которые за счет провокационных публичных заявлений пытаются давить на позиции другой стороны, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В комментарии УП он предложил ориентироваться на официальную позицию Украины, а не на "очередные провокационные заявления российских топов".

Советник главы ОП пояснил, что в украинском проекте соглашения четко и в полном объеме изложены все ключевые позиции и требования. А ключевое – это формула гарантий безопасности.

Новые обвинения Москвы

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, якобы Украина "отошла" от предложений, сделанных россиянам в Стамбуле. По его версии, будущие гарантии безопасности Украины якобы не должны были распространятся на Крым и Севастополь. При этом он добавил, что российская делегация продолжит переговоры.

"Украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта", - подчеркнул он.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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