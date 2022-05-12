Россия резко изменила планирование ведения войны в Украине – Арестович

Арестович / facebook.com/kpszsu, facebook.com/alexey.arestovich

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что российское руководство раньше планировало ведение войны в Украине на примере СССР. Однако в России стали менять планирование.

Своими мыслями он поделился с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

Арестович считает, что российское руководство начало планировать ведение войны в Украине в соответствии с военными возможностями.

"Русское руководство начало планировать в соответствии с военными возможностями. Потому что раньше политические заявки определяли действия военных. Это глупость номер один. Это как в советской системе: нам нужно выйти за две недели в Ла-Манш. Военные считали и говорили, что нам нужно 60 тыс. танков. Советскому народу отказывали во всем, но делали 60 тыс. танков Западное планирование другое: у нас есть возможности сделать за 5 лет 5 тыс. танков, а затем на эти танки планировать военные цели. Эта политика строится относительно того, что реально может произвести промышленность", — прокомментировал Арестович.

Вместе с тем Арестович считает, что Украина пытается планировать ведение войны с Россией на примере стран Запада.

"Украина где-то посередине сейчас. Потому что многие не отвыкли, многие пытаются не воевать, а вести демонстрационные действия на всех уровнях. Это тоже болячка такая, которая показывает возможности. Но в принципе, здоровое планирование уже берет верх. И у нас сначала думают, что мы можем сделать, а затем ставить политические цели", – добавил Арестович.

Читайте такжеАрестович оценил вероятность нового штурма Киева и вторжения из Беларуси

Отставка ряда командиров РФ

Отставка ряда военных командиров является главной оценкой результатов первой фазы войны против Украины от политического руководства РФ, говорит Алексей Арестович.

В течение последних дней был отстранен командующий первой танковой армией, на которую была основная ставка на Изюмском направлении.

"Он был не просто отстранен, а на него завели уголовное дело. Говорят, что возможна переквалификация на госизмену", - рассказал Арестович.

Война России против Украины

Армия РФ собирается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, южные регионы страны и создать коридор в оккупированный Крым. По словам замкомандующего российскими войсками Центрального восточного округа Рустама Миннекаева, такие планы оккупанты намерены реализовать в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что наступление оккупационных войск РФ замедляется. Оккупанты до 9 мая могут лишиться наступательного потенциала. Как полагает чиновник, ВСУ может понадобиться около недели, чтобы остановить вражеские боевые подразделения в направлении Гуляйполя и в сторону Херсона. В такой ситуации оккупанты вынуждены будут перейти в оборону.

По мнению Арестовича, масштабное контрнаступление армии Украины на войска России может начаться в середине июня. К этому времени украинские военные должны будут получить достаточное количество оружия от Запада. Благодаря западной помощи баланс сил на определенных участках фронта может измениться.

Читайте также: