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Россия мобилизует еще 20-50 тысяч человек и будет давить на четырех направлениях – Арестович

6 мая 2022, 04:40

Москва мобилизует социальные низы, которые набрали за списание долгов, и вооружает их техникой 1960-1970-х годов, сказал Алексей Арестович.

войска России у границ Украины
Москва может мобилизовать до 50 тысяч человек, чтобы оказывать давление на Запорожье, Кривой Рог, Изюм и Авдеевку – Арестович / Reuters

Россия не готовилась к длительной войне с Украиной. Москва проводит частичную мобилизацию, но призвать удается только представителей социальных низов, набранных за списание долговых обязательств. Их вооружают крайне устаревшей военной техникой – такой, какая была на балансе у ВСУ в 2014 году. Они наверняка мобилизуют еще от 20 до 50 тысяч мужчин и попытаются при помощи новых подразделений оказывать давление на Запорожье, Кривой Рог, Изюм и Авдеевку. Однако уровень таких бойцов не соответствует поставленным задачам. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что российские власти, в принципе, могут мобилизовать огромное количество людей, но возникнет вопрос их обеспечения. Частичная мобилизация показала, что они набирают социальные низы и вооружают их военной техникой 1960-1970-х годов. Такая старая техника были у украинских войск по состоянию на 2014 год.

Читайте такжеАрмия Украины перешла в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях – Залужный"Они могут призвать и 17 миллионов человек, но что с ними делать, чем кормить, вооружать? Сейчас проводят частичную мобилизацию, но мы видим, что это социальные низы, набранные за списание долгов. Кроме того, у них очень устаревшая техника 60-70-х годов, очень похожая на наш 2014 год", - отметил Арестович.

Согласно его прогнозу, Россия может подключить к войне по мобилизации еще около 20-30-50 тысяч мужчин и попробует создать из них новые подразделения, чтобы оказывать давление на Запорожье, Кривой Рог, Изюм и Авдеевку. Впрочем, как показали бои, уровень таких воинов не соответствует тем задачам, которые ставит перед российскими войсками руководство.

"Часть из них уже здесь, мы увидели их боевые качества. За неделю из них осталось 30% живых, а остальные – убиты, ранены или сбежали. Бойцы они никакие, но, тем не менее, это масса вооруженных людей с техникой, которые создают проблемы", - подчеркнул Алексей Арестович.

Смотрите видео Главред – Арестович заявил, что Украина готова будет нанести России военное поражение

Война России против Украины

Армия РФ собирается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, южные регионы страны и создать коридор в оккупированный Крым. По словам замкомандующего российскими войсками Центрального восточного округа Рустама Миннекаева, такие планы оккупанты намерены реализовать в ходе "второй фазы" своей войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявлял, что наступление оккупационных войск РФ замедляется. Оккупанты до 9 мая могут лишиться наступательного потенциала. Как полагает чиновник, ВСУ может понадобиться около недели, чтобы остановить вражеские боевые подразделения в направлении Гуляйполя и в сторону Херсона. В такой ситуации оккупанты вынуждены будут перейти в оборону.

По мнению Арестовича, масштабное контрнаступление армии Украины на войска России может начаться в середине июня. К этому времени украинские военные должны будут получить достаточное количество оружия от Запада. Благодаря западной помощи баланс сил на определенных участках фронта может измениться.

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