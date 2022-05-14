РФ затянет войну в Украине до зимы: в МВД объяснили замысел Кремля

Война в Украине может продлиться до конца года / Фото УНИАН

Война в Украине может затянуться как минимум до конца этого года. Страна-агрессор надеется, что серьезный энергетический кризис, который возникнет ближе к зиме, заставит Запад "договариваться" с РФ.

Такое мнение озвучил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в эфире телемарафона.

"Россияне планируют минимально тянуть до конца года. Объясняю почему: согласно их расчетам, ближе к зиме начнется серьезный энергетический кризис, и начнутся проблемы с отоплением. И в Украине тоже эти проблемы начнутся, и серьезные проблемы с экономикой. Потому что цены на энергоносители очень сильно растут", - сказал он.

"Сейчас ставка Кремля будет на то, что ближе к концу года Запад поймет, скажем так, что надо договариваться с РФ. И если они (оккупанты, - ред.) продержатся до конца года, то тогда они ожидают, что с ними будут договариваться относительно того, что они требуют", - пояснил Андрусив.

Как сообщал Главред, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться относительно уже захваченных территорий.

По его словам, кремлевские "эмиссары" поехали в ряд западных стран с повесткой, "которая звучит примерно так: все мы немного погорячились, просим понять и простить".

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