"Мы погорячились, давайте Минск-3": Путин хочет сторговаться с Западом по Украине – Арестович

Путин пытается сторговаться с Западом, считает Арестович / Фото УНИАН

Президент страны-агрессора Владимир Путин направил своих представителей в ряд западных стран, чтобы обсудить прекращение войны против Украины и возможность договориться относительно уже захваченных территорий.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире канала Фейгин Live.

По его словам, кремлевские "эмиссары" поехали в ряд западных стран - Германию, Францию, Венгрию "и так далее" с повесткой, "которая звучит примерно так: все мы немного погорячились, просим понять и простить".

Арестович напомнил, что пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын после своего визита в Киев сказал изданию Türkiye, что Россия "хочет сесть за стол переговоров не только с Украиной, но и с Западом, и заключить новую большую сделку".

"Россия пытается сторговаться: все мы были немного неправы, но давайте Минск-3", – отметил советник главы ОП.

Кроме того, по его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон якобы предложил президенту Зеленскому "немного уступить" с суверенитетом Украины, чтобы "Путин успокоился".

"Дулю с маком. Ничего такого не будет. Будем мочить, пока не замочим и не выгоним отсюда", – сказал Арестович.

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Отметим, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai 1 сказал, что Макрон сейчас зря пытается искать "выход для России".

"А мне предлагать некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета ради того, чтобы сохранить лицо президенту Путину. Мне кажется, это не очень корректно со стороны тех или иных лидеров. Мы не готовы сохранять что-то кому-то, и терять за это наши территории", – сказал глава государства.

Как сообщал Главред, 13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться и поговорить с главой страны-агрессора Владимиром Путиным. Но переговоры должны проходить без прокремлевских посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов.

11 мая Арестович говорил, что перед Россией сейчас стоит выбор – мирный договор или военное поражение. Никаких других вариантов у Кремля нет.

"Начинается отчаянная торговля с мировым сообществом и Украиной за мирный договор", — заявил советник главы ОП.

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