ВСУ на Харьковщине гонят войска РФ к границе и готовятся освобождать другие территории – Синегубов

Задача ВСУ - перерезать артерии, по которым идет обеспечение войск РФ на оккупированный Донбасс - глава Харьковской ОВА / Армия Информ

Вооруженные силы Украины проводят военную операцию в Харьковской области и оттесняют вражеские войска к границе с РФ на севере. Украинские подразделения работают над тем, чтобы враг вышел с севера региона и после этого будут освобождать другие захваченные территории. Контратаки в данном направлении привели к перелому, поскольку удалось отодвинуть российскую армию и уменьшить число обстрелов по Харькову. Регион остается стратегически важным для оккупантов, так как они намерены создать здесь коридор на Донбасс. Поэтому задача ВСУ – выбить оккупантов и перерезать артерию, по которой идет логистика к Донецкой и Луганской областям. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он подтвердил сведения, согласно которым войска Украины оттесняют армию РФ к российской границе. Населенные пункты в ОВА пока назвать не готовы, военная операция продолжается. После освобождения севера области украинские вооруженные силы будут освобождать и другие территории.

Читайте такжеАрмия Украины бьет войска РФ у Харькова и Херсона: приближается переломный момент в войне – эксперт"Информация соответствует действительности, но пока назвать населенные пункты не можем, потому что идут активные боевые действия, военная операция… Мы должны сделать все, чтобы враг вышел с севера нашей области, и далее уже будем двигаться на освобождение других территорий", - сказал Синегубов.

По словам чиновника, переход к контрнаступательным действиям был переломным – украинским защитникам удалось оттеснить оккупационные войска, после чего число обстрелов по Харькову уменьшилось.

Также он добавил, что Харьковщина по-прежнему остается стратегическим направлением для оккупантов РФ. Они планируют создать "коридор" на Донецкую и Луганскую области. Поэтому задачей ВСУ остается вытеснение вражеских подразделений и перерезание артерии, по которой идет логистика к оккупированным районам Донбасса.

"Наша задача выбить врага оттуда, фактически перерезав ту артерию, по которой идет логистика к этим областям. Кроме того, враг очень четко понимает, что как только мы дадим слабину хоть на любом направлении, то он сразу этим воспользуется. Мы понимаем, что надежды взять Харьков, Харьковскую область он не оставляет", - подчеркнул Олег Синегубов.

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ВСУ освобождают Харьковскую область от войск России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая сделал заявление о том, что украинские войска перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Позже Генеральный штаб ВСУ сообщил о деоккупации ряда населенных пунктов в регионе – Александровки, Федоровки, Украинки, Шестаково и Перемоги и часть села Черкасские Тишки.

Войска Украины освободили Циркуны Харьковской области, откуда российские оккупационные войска обстреливали Харьков.

В 227-м батальоне Территориальной обороны ВСУ заявили об освобождении Верхнего Салтова, Замуловки, Байрака и Рубежного.

14 мая в Генштабе ВСУ рассказали, что РФ отводит свои военные подразделения от Харькова. Впрочем, захватчики все еще пытаются удержать некоторые позиции и маршруты обеспечения.

Аналитики американского Института исследований войны полагают, что оккупанты России решили покинуть свои позиции вокруг Харькова и не собираются туда возвращаться. По их мнению, Украина, скорее всего, уже выиграла битву за Харьков, поскольку Россия не смогла окружить или захватить город.

Спикер Банковой Алексей Арестович рассказал, что на Изюмском направлении ВСУ удалось значительно оттеснить вражеские подразделения. С военной точки зрения данная ситуация может свидетельствовать о появлении признаков огромного перелома на направлении ключевого удара.

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