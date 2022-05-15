РФ рассматривает возможность капитуляции в войне – Ходжес/ Reuters

Россия на самом деле рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины.

Сейчас РФ при упоминании об этом всячески отрицает эту возможность. Но сам факт того, что в Российской Федерации начали поднимать эту тему, означает, что они такой вариант не отвергают. Об этом заявил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес в Twitter.

Таким образом Ходжес отреагировал на твит бывшего российского депутата Ильи Пономаренко, в котором тот процитировал слова российского посла в США о невозможности капитуляции РФ в Украине.

"Это означает, что они на самом деле признают, что есть такая реальная возможность", – подчеркнул Ходжес.

Ранее в украинском СНБО заявили, что Украина и Россия вряд ли подпишут мирный договор. Возможна только капитуляция Москвы перед Киевом.

Напомним, ранее в британской разведке рассказали, что армия РФ потеряла треть боевых сил. Наступление российских сил на Донбассе потеряло темп, и страна-агрессор не сможет нарастить его по меньшей мере в течение месяца. Сейчас в российских войсках нарастают системные проблемы.

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