"Ждут, когда Путину все надоест": русские подтвердили использование запрещенного оружия против украинцев

Русские подтвердили использование фосфорных бомб против украинцев / Коллаж фото ВСУ / National Museum of the U.S. Air Force

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор оккупантов, в котором они подтверждают регулярное использование против мирного населения запрещенного оружия. Видеозапись разговора была опубликована в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

Во время телефонного разговора с другом российский военный отметил, что руководство разрешило использовать запрещенные международным законодательством боеприпасы, в частности фосфорные и кассетные бомбы.

"Да, все ждут, когда Володьке (Путина, - Главред) это все надоест [в оригинале матерное ругательство ‒ Главред], он войска выведет и "Тополя" сюда набросает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор - нам все разрешили, все пускаем туда", - заявил оккупант

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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