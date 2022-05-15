УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ждут, когда Путину все надоест": русские подтвердили использование запрещенного оружия против украинцев

15 мая 2022, 13:04

В СБУ отдельно отметила, что еще с 2014 года украинские правоохранители фиксируют использование россиянами в зоне АТО/ООС запрещенного вооружения.

Фосфорная бомба, танка
Русские подтвердили использование фосфорных бомб против украинцев / Коллаж фото ВСУ / National Museum of the U.S. Air Force

Служба безопасности Украины опубликовала очередной перехваченный разговор оккупантов, в котором они подтверждают регулярное использование против мирного населения запрещенного оружия. Видеозапись разговора была опубликована в официальном Telegram-канале украинской спецслужбы.

Во время телефонного разговора с другом российский военный отметил, что руководство разрешило использовать запрещенные международным законодательством боеприпасы, в частности фосфорные и кассетные бомбы.

"Да, все ждут, когда Володьке (Путина, - Главред) это все надоест [в оригинале матерное ругательство ‒ Главред], он войска выведет и "Тополя" сюда набросает. А так все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор - нам все разрешили, все пускаем туда", - заявил оккупант

Читайте такжеАгрессоры хотят украинские пули, чтобы стрелять себе в ноги и попасть в больницу: перехват разговора

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
viber
оружие новости Украины война России и Украины
Реклама
Популярное
Кровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасностьКровавое полнолуние 16 мая: астрологи рассказали, кому грозит опасность Солидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца маяСолидный доход и карьерные перспективы: 4 знака поменяют работу до конца мая "А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении"А где перья и пляски": Киркоров опозорился на Евровидении Самые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецептСамые вкусные драники с луком и хрустящей корочкой: невероятно простой рецепт В Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" Украины
Поддержите Главред

Последние новости

13:22

РФ рассматривает возможность капитуляции в войне – Ходжес

13:18

Целые сутки к Попасной шла колонна техники РФ: оккупанты хотят взять в кольцо ВСУ на ЛуганщинеВидео

13:10

"Дальше "Оскар" Зеленскому?": Канделаки негодует из-за победы Украины на Евровидении-2022

13:04

"Ждут, когда Путину все надоест": русские подтвердили использование запрещенного оружия против украинцев

13:00

Гороскоп на завтра 16 мая 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – сомнительные знакомства, Рыбам – враги

Реклама
12:39

"Не будем продолжать наши страдания": Кулеба рассказал о рисках переговоров и "пауз" в войне

12:35

Война в Украине постепенно превращается в катастрофу для Россиимнение

12:29

День ангела в июне 2022 по церковному календарю – именинники  месяца

12:19

Украина может победить Россию в 2022 году: у Зеленского назвали важное условие

12:16

"Бьет глубоко и больно": Kalush Orchestra выпустил эмоциональный клип на песню StefaniaВидео

12:11

"Жестокое вторжение России теряет темпы": замгенсека НАТО пояснил, как Украина выиграет войну

11:44

РФ потеряла в "новой Чернобаевке" 1,5 тысячи вояк – росблогеры запустили волну критики Шойгу и КоВидео

11:41

В Сети появилась возможная запись последнего разговора оккупантов с крейсера МоскваВидео

11:34

В Украине находится 2500 "кадыровцев": разведка рассказала о потерях TikTok-войск за время войны

11:24

Из-за войны в Украине мир ждет продовольственный кризис масштабов Первой мировоймнение

11:13

"Надо спасать Россию от украинского наступления": у пропагандистов Кремля резко сменилась риторика

11:10

Во Львовской области прогремела серия взрывов: РФ запустила 4 ракеты, разрушен военный объект

11:09

ВСУ безжалостно разгромили позиции оккупантов: уничтожили технику и более полусотни военных РФ

10:43

"Kalush, как вы и просили": Россия авиабомбами "поздравила" Украину с победой на Евровидении 2022Видео

10:38

Путин на самом деле серьезно болен – экс-глава разведки БританииВидео

Реклама
10:37

Мы наблюдаем закат мира Путина: Арестович предрек россиянам незавидную судьбуВидео

10:24

"Он знал!": Зеленский в "панамке Калуша" вызвал фурор в сети

10:20

Украина установила абсолютный рекорд на Евровидении 2022Видео

10:00

Существует риск военной и экономической катастрофы: почему Украине важно отбить остров ЗмеиныйВидео

09:51

Армия РФ потеряла треть боевых сил и не сможет наступать в течение 30 дней – разведка БританииВидео

09:22

"Их должны были дисквалифицировать": в России началась истерика после победы Украины на Евровидении-2022Видео

09:14

Кормить людоеда опасно, или Как Германия и Франция заигрывают с Путиныммнение

09:11

Защитники Украины показали, как бьют оккупантов британскими ракетами Brimstone

08:38

Отказников - в тюрьму, а "двухсотых" сжигают в курятнике: у оккупантов началась паника на ЗапорожьеВидео

08:24

Лунное затмение 16 мая 2022: Ракам - радость, Стрельцам - вещий сон, Рыбам - переезд навсегда,Видео

08:22

Гороскоп на сегодня 15 мая 2022: Ракам – опасные иллюзии, Весам – деньги, Стрельцам – разочарование

08:11

Kalush Orchestra не дисквалифицируют на Евровидении 2022 за призыв спасти защитников МариуполяВидео

08:02

"Жители Донбасса для России расходный материал": жены оккупантов из "ЛНР" штурмуют военкоматыВидео

06:39

Оккупанты отказались от Харькова, но город должен быть "крепостью" - Жданов

06:28

Борьба за власть в Кремле: почему война в Украине может стать более кровавоймнение

05:20

Поражение России и свержение Путина: бывший депутат Госдумы назвал условие смены власти в КремлеВидео

04:50

За доллар 100 гривен? Что известно о курсе на черном рынкеВидео

04:42

"Большая беда нашей страны": лидер Kalush Orchestra сделал заявление после победы на ЕвровиденииВидео

04:21

Как избавиться от моли в шкафах: эффективные способы

04:20

Украина триумфально выиграла Евровидение 2022: реакция мировых лидеровВидео

Реклама
04:12

Евровидение-2022: о чем песня Stefania, с которой Kalush Orchestra принесли Украине победу

03:51

Kalush Orchestra: что известно о победителе Евровидения-2022Видео

03:37

"Нелюди хотят переписать историю": Лариса Долина оскорбила Украину в интервью о Донбассе

03:07

Женский гороскоп на неделю 16-22 мая: что поможет привлечь удачу знакам зодиака

03:00

"Следующих победим оккупантов": первое заявление Kalush Orchestra после победы на Евровидении-2022Видео

02:35

Когда закончится война и что будет с Путиным: астролог поделилась пророчествомВидео

02:27

"Евровидение будет принимать украинский Мариуполь": Зеленский о победе Kalush OrchestraВидео

02:02

Евровидение 2022: как голосовали за Украину другие страныВидео

02:01

Украина победила в Евровидении-2022 - триумф Kalush Orchestra

02:01

Будет как новая и прослужит дольше: как чистить и что готовить в эмалированной посуде

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять