Литры водки и обращение к шаманам за помощью: СБУ выложила свежий перехват разговора оккупанта

СБУ выложила свежий перехват разговора оккупанта / ua.depositphotos.com

В перехваченном сотрудниками спецслужб Украины телефонном разговоре российский оккупант, чуть не плача, говорит собеседнику, что две недели пробыл в Чернобыльской зоне, где употреблял спиртное, а теперь хочет выжить любой ценой, поэтому просит у шаманов о помощи. Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Бывалые российские воины признаются родным, что война в Украине превзошла их потери в Чечне, а по уровню сопротивления – Сирию. Они откровенно ненавидят свою власть и понимают, что никто не относится к ним, как к людям", — сказал агрессор.

Оккупант говорит, что находится в составе группировки, которая пытается наступать на Киев.

"Представляешь, мы под Чернобылем две недели стояли, нас всех в бой бросили, содомиты проклятые. Наше государство, всех ненавижу, к такой-то матери", — говорит агрессор.

Кроме того, российский солдат просит собеседника провести у шаманов обряд, помолиться за него и поставить "оздоровительную" свечу. Оккупант говорит, что в будущем намерен уклоняться от военной службы в РФ и признается, что за последние недели выпил столько водки, сколько еще никогда в жизни не пил.

"Что ж, наши военные доведут до логического завершения процесс, запущенный облучением ЧАЭС! И шаманские обряды здесь бессильны", —подытожили в СБУ.

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Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

Об этом в своем видеообращении заявил официальный спикер украинской спецслужбы Артем Дихтяренко.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.