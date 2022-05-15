Раненая женщина в Мариуполе дотянула на себе сына с разорванной ногой и умерла в его объятиях

10-летнего мальчика оккупанты силой вывезли в Донецк, а бабушке, чтобы забрать внука, пришлось преодолевать границы четырех стран.
Мама 10-летнего Ильи с Мариуполя погибла в его объятиях, получив ранения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Сам мальчик тоже получил серьезное ранение ноги.
После смерти матери россияне силой вывезли ребенка в оккупированный Донецк. Историю мальчика рассказали в Киевской детской больнице "Охматдет", где он сейчас лечится.
Илья с мамой Натальей оставались в родном городе с самого начала широкомасштабного вторжения. Они прятались от обстрелов в своем доме и в подвалах.
Однажды они бежали к соседям, чтобы укрыться от обстрелов, однако добежать не успели – по дороге их обоих ранило. Женщина получила ранение головы, а ребенку разорвало ногу. После этого Наталья на себе дотянула сына до квартиры знакомых.
"Раненые и обессиленные, они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать сжимала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце. Наталья умерла в объятиях своего сына", – говорится в сообщении.
Раненого ребенка оккупанты вывезли в Донецк
Знакомые забрали тело женщины, а на следующий день российские военные забрали мальчика и силой отвезли в оккупированный Донецк.
У ребенка была раздроблена нога. Местные врачи на оккупированных территориях сначала думали ее отрезать, но, к счастью, ногу удалось сохранить.
Затем ребенка из Донецка забрала бабушка, оформившая на него опекунство. Чтобы добраться до оккупированных россиянами территорий Донбасса, ей пришлось сначала пересечь границы четырех стран.
Сейчас Илья лечится в "Охматдете". Судьбой случая он прибыл в больницу как раз на свой 10-й день рождения.
Позже ребенку с бабушкой сообщили, что мальчик снова сможет ходить – нога постепенно восстанавливается и уже почти полноценно функционирует. Илья уже может двигать пальцами на поврежденной конечности и очень решительно настроен на выздоровление.
"Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась. То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя себе представить и ни в коем случае нельзя простить", – отметили в больнице.
Спасение защитников Мариуполя из Азовстали
Ранее сообщалось, что украинские власти предложили России вернуть Украине тяжелораненых защитников Мариуполя, находящихся в Азовстали, в обмен на передачу Москве российских военнопленных.
Как сообщала вице-премьер и профильный министр Ирина Верещук, Украина пыталась договориться с РФ, чтобы эвакуировать 38 тяжелораненых защитников Мариуполя с завода Азовсталь в обмен на пленных русских.
Об этом рассказывал также президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода Азовсталь всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых и медиков.
Также родственники украинских бойцов из Азовстали призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции в Турцию.
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