Раненая женщина в Мариуполе дотянула на себе сына с разорванной ногой и умерла в его объятиях/ "Охматдет", Reuters

Мама 10-летнего Ильи с Мариуполя погибла в его объятиях, получив ранения в результате обстрелов со стороны российских оккупантов. Сам мальчик тоже получил серьезное ранение ноги.

После смерти матери россияне силой вывезли ребенка в оккупированный Донецк. Историю мальчика рассказали в Киевской детской больнице "Охматдет", где он сейчас лечится.

Илья с мамой Натальей оставались в родном городе с самого начала широкомасштабного вторжения. Они прятались от обстрелов в своем доме и в подвалах.

Однажды они бежали к соседям, чтобы укрыться от обстрелов, однако добежать не успели – по дороге их обоих ранило. Женщина получила ранение головы, а ребенку разорвало ногу. После этого Наталья на себе дотянула сына до квартиры знакомых.

"Раненые и обессиленные, они лежали на диване и обнимали друг друга. Мать сжимала сына в объятиях до тех пор, пока билось ее сердце. Наталья умерла в объятиях своего сына", – говорится в сообщении.

Раненого ребенка оккупанты вывезли в Донецк

Знакомые забрали тело женщины, а на следующий день российские военные забрали мальчика и силой отвезли в оккупированный Донецк.

У ребенка была раздроблена нога. Местные врачи на оккупированных территориях сначала думали ее отрезать, но, к счастью, ногу удалось сохранить.

Затем ребенка из Донецка забрала бабушка, оформившая на него опекунство. Чтобы добраться до оккупированных россиянами территорий Донбасса, ей пришлось сначала пересечь границы четырех стран.

Раненого мальчика оккупанты забрали в Донецк/ "Охматдет"

Сейчас Илья лечится в "Охматдете". Судьбой случая он прибыл в больницу как раз на свой 10-й день рождения.

Позже ребенку с бабушкой сообщили, что мальчик снова сможет ходить – нога постепенно восстанавливается и уже почти полноценно функционирует. Илья уже может двигать пальцами на поврежденной конечности и очень решительно настроен на выздоровление.

"Илья расцветает, когда к нему наведываются много гостей, но печаль в глазах никуда не делась. То, что пришлось пережить этому искреннему и доброму мальчику, нельзя себе представить и ни в коем случае нельзя простить", – отметили в больнице.

Спасение защитников Мариуполя из Азовстали

Ранее сообщалось, что украинские власти предложили России вернуть Украине тяжелораненых защитников Мариуполя, находящихся в Азовстали, в обмен на передачу Москве российских военнопленных.

Как сообщала вице-премьер и профильный министр Ирина Верещук, Украина пыталась договориться с РФ, чтобы эвакуировать 38 тяжелораненых защитников Мариуполя с завода Азовсталь в обмен на пленных русских.

Об этом рассказывал также президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода Азовсталь всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии – вывоз тяжелораненых и медиков.

Также родственники украинских бойцов из Азовстали призвали Китай выступить посредником в переговорах по их экстракции в Турцию.

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