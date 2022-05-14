Ад в Мариуполе: раненые защитники Азовстали умирают в антисанитарии

РФ продолжает штурм Азовстали / t.me/polkazov

В Мариуполе в окружении на заводе Азовсталь находятся около 600 раненых защитников Украины.

Об этом рассказал один из бойцов, находящийся на Азовстали с позывным "Полиция" в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

По его словам, в импровизированном госпитале очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.

"О раненых – очень плохая ситуация, их – в районе 600 человек. Условия просто ужасные, все наверняка видели фото в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту подавляющую обстановку, которая в госпитале...", – рассказал правоохранитель.

Он также описал помещение, где находятся раненые: "Грубо говоря – огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные – на полу. Друг к другу лежат бойцы без конечностей – у кого руки, у кого ноги, у кого просто ранения. Полная антисанитария: мухи, запах".

По словам защитника Мариуполя, во время предыдущих бомбардировок была разрушена операционная. Теперь операционный стол расположен там, где лежат раненые. Медикаменты закончились и очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.

"Полиция" добавил, что у защитников не осталось практически и воды, и еды. Правоохранитель вместе с другими защитниками собирают техническую воду и топливо по заводу и приносят их в госпиталь.

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Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".

Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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