Ад в Мариуполе: раненые защитники Азовстали умирают в антисанитарии

В импровизированном госпитале очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.
В Мариуполе в окружении на заводе Азовсталь находятся около 600 раненых защитников Украины.
Об этом рассказал один из бойцов, находящийся на Азовстали с позывным "Полиция" в эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.
По его словам, в импровизированном госпитале очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.
"О раненых – очень плохая ситуация, их – в районе 600 человек. Условия просто ужасные, все наверняка видели фото в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту подавляющую обстановку, которая в госпитале...", – рассказал правоохранитель.
Он также описал помещение, где находятся раненые: "Грубо говоря – огромный спортзал, несколько десятков кроватей двухъярусных, остальные – на полу. Друг к другу лежат бойцы без конечностей – у кого руки, у кого ноги, у кого просто ранения. Полная антисанитария: мухи, запах".
По словам защитника Мариуполя, во время предыдущих бомбардировок была разрушена операционная. Теперь операционный стол расположен там, где лежат раненые. Медикаменты закончились и очень многие умирают из-за того, что им невозможно оказать медицинскую помощь.
"Полиция" добавил, что у защитников не осталось практически и воды, и еды. Правоохранитель вместе с другими защитниками собирают техническую воду и топливо по заводу и приносят их в госпиталь.
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Оборона Азовстали
На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".
Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.
В начале мая российские оккупанты смогли прорваться на территорию комбината "Азовтсаль".
Ранее российские войска наносили авиаудары по комплексу сооружений завода "Азовсталь", в подвалах которых укрываются украинские военные и гражданские.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.
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