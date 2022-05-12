Ведем переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых солдат с "Азовстали" - Верещук

Азовсталь / УНИАН и ua.depositphotos.com

Продолжаются очень тяжелые и сложные переговоры об эвакуации 38 тяжелораненых защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" в обмен на пленных россиян. Как пишет в своем Telegram-канале вице-премьер и профильный министр Ирина Верещук.

Чиновница написала, что заявления и комментарии некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей по поводу переговоров "не только дезинформируют общество, а и вредят переговорному процессу".

"Я очень прошу. Речь о жизни людей. Воздержитесь от публичных комментариев о том, чего не знаете. Если все получится, и мы вытащим людей, потом делайте, что хотите. А сейчас прошу быть ответственными и не мешать", — призвала Верещук.

Чиновница уточнила, что сейчас идут переговоры о 38 тяжелораненых и лежачих бойцах:

"Работаем пошагово. Обменяем 38 тяжелых, потом будем двигаться дальше. Сейчас нет переговоров об обмене 500 или 600 человек, о чем сообщают некоторые СМИ", ‒ подытожила она.

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Бои за Азовсталь в Мариуполе

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

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