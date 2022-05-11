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Украина предложила Москве обменять защитников Мариуполя с Азовстали военнопленных РФ

11 мая 2022, 23:16

Правительство работает над разными вариантами спасения тяжелораненых украинских военных, которые находятся в Мариуполе, сказала Ирина Верещук.

Азовсталь
Переговоры Украины с Россией по эвакуации тяжелораненых защитников Мариуполя продолжаются - Верещук / Фото УНИАН

Власти предложили России вернуть Украине тяжелораненых защитников Мариуполя, которые находятся в Азовстали, в обмен на передачу Москве российских военнопленных. Киев продолжает работать над поиском вариантов по эвакуации из блокадного города тяжелораненых украинских военных. Об этом заявила вице-премьер – министр по вопросам оккупированных территорий Ирина Верещук.

В своем Telegram-канале она написала, что Киев предлагает Москве забрать российских военнопленных и вернуть Украине тяжелораненых защитников Мариуполе. Предложение является первым шагом.

Читайте такжеЗа три дня стала женой и вдовой: защитница "Азовстали" поделилась трагической историей из Мариуполя"В качестве первого шага, предложили россиянам такой обмен: мы вывозим наших тяжелораненых ребят с "Азовстали" по гуманитарному коридору. В то же время отдаем пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных", - отметила Верещук.

По ее словам, украинские власти будут работать и над другими возможными вариантами.

"Ни один из них не идеален. Но мы ищем не идеальный вариант, а рабочий", - подчеркнула Ирина Верещук.

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Бои за Азовсталь в Мариуполе

В начале мая стало известно, что в городе Мариуполе, который находится в блокаде со стороны войск России, снова начались тяжелые бои за территорию металлургического комбината Азовсталь. Там находятся украинские военные и прячутся от бомбардировок местные жители.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявлял, что оккупанты РФ обстреливают позиции защитников Украины из артиллерии, с самолетов, танков и кораблей.

Глава украинской делегации на переговорах с российскими властями Давид Арахамия 4 мая подтвердил информацию о том, что оккупантам удалось прорваться на территорию предприятия Азовсталь.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что бывший работник завода Азовсталь показал оккупантам РФ тайные подземные ходы под территорией предприятия. После этого захватчики стали штурмовать эти туннели.

7 мая вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что с Азовстали в Мариуполе эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев будет работать над эвакуацией из Азовстали всех украинских защитников. Ежедневно проводится дипломатическая работа для того, чтобы найти нужный вариант возвращения людей.

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