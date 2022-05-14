Зеленский поведал о сложных переговорах с Россией по Азовстали

Владимир Зеленский высказался об эвакуации из Азовстали / скриншот

Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода Азовсталь всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых и медиков.

"Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками", - заявил глава государства Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения.

Ситуация в Мариуполе

Напомним, блокада Мариуполя российскими войсками началась 3 марта 2022 года. С тех пор город постоянно обстреливали из артиллерии и самолетов. Местные жители вынуждены выживать в подвалах.

В самом же населенном пункте началась гуманитарная катастрофа. Люди остались без коммуникаций и еды. Многие жители города умирают от голода. Оккупанты не пускают в город гуманитарную помощь.

Вблизи Мариуполя появилось большое количество братских могил. Их заметили благодаря спутниковым фото, которые удалось сделать в начале мая в поселке Старый Крым и в селе Виноградное. Массовое захоронение на местном кладбище увеличилось с 200 метров до 340 метров в длину.

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